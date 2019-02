Champions League im Liveticker mit dem BVB in London und Real Madrid in Amsterdam

Nachlassende Form, wachsende Personalnot - die Ausgangslage für Borussia Dortmund vor dem Start in K.o.-Runde der Champions Legue könnte besser sein. Dennoch will sich das Team von Trainer Lucien Favre am Mittwoch (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) bei Tottenham Hotspur eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 5. März in Dortmund verschaffen.

Drei Spiele, kein Sieg. Die bisher so konstante Borussia ist auf nationaler Bühne zuletzt ins Wanken geraten. Auf das verschmerzbare 1:1 in Frankfurt folgte der bittere Pokal-Knockout gegen Bremen (2:4 i. E.) und das überflüssige 3:3 gegen Hoffenheim. In allen drei Partien wurden Führungen verspielt. "Das ist das Gute an englischen Wochen. Du kannst dich über schlechte Resultate nicht lange ärgern", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl voller Hoffnung auf eine Trendwende.