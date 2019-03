BVB-Trainer Favre: Das sagt er zur Sammer-Kritik - Reus fordert mehr Mentalität

Die Kritik ist angekommen! Matthias Sammer hatte nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg am Freitag in seiner Funktion als Eurosport-Experte kaum ein gutes Haar an der Mannschaft von Borussia Dortmund gelassen. Die Spieler seien „einfach unreif“ und „verhalten sich nicht wie Champions“, sagte der Ex-Nationalspieler unter anderem.

Favre reagiert auf Sammer-Kritik

Am Montag reagierte BVB-Trainer Lucien Favre vor dem Champions-League-Spiel gegen die Tottenham Hotspur auf die Kritik. "Ich habe mit Matthias mehrmals am Anfang der Saison gesprochen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Ich habe die Sendung nicht gesehen, aber da ist er Journalist und da darf er es machen", sagte er. "Wir sind in einer Demokratie und er versteht den Fußball. Das müssen wir akzeptieren. Es ist seine Rolle im Fernsehen. Das ist absolut ok für mich."