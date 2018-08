Nach einer enttäuschenden Saison mit Platz vier in der Bundesliga und dem Ausscheiden im nationalen und internationalen Pokal will sich Borussia Dortmund in dieser Spielzeit zurück an die Spitze des deutschen Profifußballs kämpfen - auch wenn man natürlich weiß, dass der FC Bayern München wahrscheinlich auch dieses Mal wieder übermächtig sein wird.

Um zurück in die Erfolgsspur zu finden, engagierte Dortmund im Sommer den Schweizer Lucien Favre als Trainer, der die Mannschaft in die kommende Saison führt. In einem Interview mit der Sport Bild gab Favre nun einen Einblick in seine Arbeit und sprach über einen möglichen Titelgewinn, BVB-Star Mario Götze und die zuletzt enttäuschten Dortmunder Fans.