BVB-Trainer Peter Bosz: "Es kann plötzlich vorbei sein"

Schon im Sommer ein Topkandidat: Feyenoord-Trainer Giovanni van Bronckhorst , der im Vorjahr vor Bosz die Meisterschaft in Holland holte. Der 41-jährige Ex-Profi sammelte vor allem als Spieler für Arsenal und den FC Barcelona weitreichende Erfahrungen, gewann Champions League, Premier League und die spanische Meisterschaft. Er führte Feyenoord zurück an Hollands Spitze.

Er wäre die ganz große Lösung - und ist vielleicht gar nicht so abwegig, wie es auf den ersten Blick scheint. Denn nach fast sechs Jahren Atlético Madrid scheint Diego Simeone bereit für eine neue Herausforderung. Dortmund gilt bereits seit längerer Zeit als möglicher neuer Verein des emotionalen Argentiniers, der Jürgen Klopp und Thomas Tuchel in Sachen Seitenlinien-Feuerwerk in nichts nachsteht.

Überraschend ist, dass Laurent Blanc seit dem Ende seiner erfolgreichen Zeit als PSG-Trainer noch keinen neuen Job gefunden hat. Der Franzose wurde dabei in seiner Coaching-Karriere schon viermal französischer Meister und gewann über Jahre praktisch ALLES in Frankreich. Eigentlich beste Referenzen…

Namhafter Kandidat: Luis Enrique trainierte zuletzt den FC Barcelona, wurde mit dem katalanischen Giganten Champions-League-Sieger, zweimal spanischer Meister und in seiner Trainerlaufbahn dreimal spanischer Pokalsieger. Zuvor coachte der 47-Jährige unter anderem den AS Rom und Celta de Vigo.

