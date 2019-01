BVB bestätigt Leih-Deal: Alexander Isak wechselt nach Holland

Beim BVB spielt Alexander Isak schon seit längerer Zeit kaum noch eine Rolle. Nun verlässt der 19-Jährige Dortmund. Wie der Bundesligist offiziell bekannt gab, wechselt ihr Youngster zu Willem II Tilburg in die holländische Eredivisie. "Wir möchten Alex, den wir für ein großes Talent halten, die Möglichkeit geben, auf hohem Niveau möglichst viel Spielpraxis zu sammelt", so BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Zudem werde der Stürmer weiter vom BVB beobachtet. Kurios: Der BVB spielte in diesem Winter gegen Tilburg (3:2), Isak traf sogar gegen seinen neuen Arbeitgeber.