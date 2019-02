BVB-Transfer Kagawa: Emotionaler Post zum Abschied aus der Bundesliga

A post shared by Shinji Kagawa 香川真司 (@sk23.10) on Jan 31, 2019 at 2:04pm PST

Kagawa beim BVB nur noch auf der Bank

Der Mittelfeldspieler saß in den letzten Monaten hauptsächlich auf der Ersatzbank, zum Einsatz kam er kaum. Das trieb den Japaner zu seinem Wechsel an, der für viel Wirbel sorgte. Erst sollte es für Kagawa zum AS Monaco gehen, dieser Transfer kam jedoch nicht zustande. Dafür gab es Angebote von Besiktas Istanbul und auch von Hannover 96. Der 29-Jährigen entschied sich am Deadline-Day schließlich für den Weg in die Türkei. "Ich freue mich jetzt auf die neue Herausforderung", twittert er dazu.