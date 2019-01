BVB forciert Transfer-Bemühungen um Leonardo Balerdi - 16 Millionen für Akanji-Ersatz?

Nach der Verletzung von Manuel Akanji forciert Borussia Dortmund offenbar seine Bemühungen um Abwehr-Talent Leonardo Balerdi. Wie der argentinische Sender TyC Sports berichtet, hat der BVB sein Angebot für den 19 Jahre alten Innenverteidiger auf rund 16 Millionen Euro erhöht. Auch die Bild berichtet vom Interesse des Bundesliga -Tabellenführers an einer Verpflichtung des Teenagers. Demnach seien die Dortmunder bereits vor Wochen mit einem Angebot in Höhe von zwölf Millionen bei Balerdis derzeitigem Klub Boca Juniors abgeblitzt. Die Borussia wolle aber nicht locker lassen.

Zorc schließt Winter-Transfers beim BVB nicht aus

Sportdirektor Michael Zorc sagte am Freitag vor dem Abflug des Teams ins Trainingslager nach Marbella über etwaige Winter-Transfers, dass man sich "alle Türen offen halten" werde. Gerade in der Abwehrzentrale könnten die Verantwortlichen Handlungsbedarf sehen. Als zum Hinrunden-Abschluss gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) die Innenverteidiger Akanji, Abdou Diallo und Dan-Axel Zagadou ausfielen, musste Mittelfeldspieler Julian Weigl neben Ömer Toprak aushelfen. Eine Verpflichtung Balerdis könnte das Risiko für derartige Notbesetzungen im Defensivzentrum verringern.

Der Abwehrspieler steht bei Boca noch bis zum Sommer 2021 unter Vertrag und bestritt in der laufenden Saison fünf Ligaspiele. Zudem kam er bislang zweimal für Argentiniens U20-Nationalmannschaft zum Einsatz. Finanziell dürfte seine Verpflichtung für den BVB keinerlei Probleme darstellen. Zumal die Dortmunder zuletzt den Transfer von Christian Pulisic, der im Sommer fest zum FC Chelsea wechselt , bekanntgaben. Für den US-Amerikaner kassiert der Klub eine Ablöse in Höhe von 64 Millionen Euro .

BVB kündigt weitere Untersuchungen bei Akanji an

Akanji könnte der Borussia bis zum Ende der Saison fehlen. Der Schweizer Nationalspieler hatte sich bei der 1:2-Niederlage des BVB bei Fortuna Düsseldorf an der Leiste verletzt und muss womöglich operiert werden. Zorc kündigte am Freitag weitere Untersuchungen für die nächsten Tage an.