Borussia Dortmund steht offenbar unmittelbar vor der Verpflichtung des argentinischen Innenverteidigers Leonardo Balerdi von den Boca Juniors Buenos Aires. "Balerdi wird am Montag den Medizincheck in Deutschland absolvieren", sagte Boca-Präsident Daniel Angelici bei Radio Continental und sprach von "einer Einigung" zwischen den Klubs. Diese sei allerdings noch an "einige Bedingungen" geknüpft. Nach Angaben der argentinischen Tageszeitung Clarin beträgt die Ablöse zunächst 15 Millionen Euro. Die Summe könne aber aufgrund etwaiger Bonuszahlungen auf 17 Millionen steigen.