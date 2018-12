Bericht: BVB an Transfer von Doppel-Europameister interessiert

Doppel-Europameister zum BVB? Die Zahlen sprechen für Florentino

Dem Bericht zufolge habe sich der BVB bereits über den defensiven Mittelfeldspieler des Europa-League-Teilnehmers informiert. Aktuell kommt das Portugal-Juwel nur in der zweiten Mannschaft Benficas zum Einsatz - und das, obwohl Florentino, laut der Zeitung eines der vielversprechendsten Talente Portugals, bereits seit zwei Jahren zur Herren-Mannschaft gehört. Das weckt Erinnerungen an den Fall Jadon Sancho : Auch der Flügelstürmer kam nie im Profi-Ensemble von Manchester City zum Einsatz - ehe ihn der BVB 2017 schließlich für knapp 8 Millionen Euro verpflichtete.

So teuer könnte die Ablöse für den möglichen neue BVB-Transfer werden

Schon vor einigen Tagen gab es Gerüchte über einen möglichen BVB-Transfer: Wie die Bild berichtet, soll der BVB für Lucas Da Cunha eine Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro investieren und den Flügeldspieler mit einem Fünfjahresvertrag ausstatten wollen. Der Herbstmeister wolle Da Cunha allerdings noch nicht im Winter, dafür aber in der Wechselperiode im kommenden Sommer in die Bundesliga holen. Der 17-Jährige ist noch bis 2021 an Stade Rennes gebunden.