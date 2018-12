Thomas Tuchel will den Transfer-Poker um Julian Weigl offenbar neu eröffnen und seinen einstigen BVB-Lieblingsschüler zu Paris St. Germain locken. Wie die französische Tageszeitung Le Parisien berichtet, ist der 23-Jährige nach dem Gerangel um die Zukunft Adrien Rabiot eine Option für einen Wintertransfer. Rabiot, der wie Weigl im defensiven Mittelfeld zu Hause ist, konnte sich mit PSG nicht auf eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages einigen und wird spätestens im kommenden Sommer wechseln. Will Paris noch eine Ablöse erzielen, kommt auch ein Transfer im Januar in Betracht. Als potenzieller Abnehmer für den 23-Jährigen gilt der FC Barcelona.

Weigl nur mit 150 Bundesliga-Minuten beim BVB

Ist man nun verhandlungsbereiter? Da sich die Sommereinkäufe Thomas Delaney und Axel Witsel als Stammspieler etablierten und für das zentrale Mittelfeld zudem Mo Dahoud zur Verfügung steht, kam Weigl in der laufenden Saison kaum zum Zuge. In der Bundesliga spielte er nur 150 Minuten. Sportdirektor Michael Zorc machte etwaigen Interessenten zuletzt dennoch wenig Hoffnung .

PSG will bei Weigl wohl Leihe mit Kaufoption

Tuchel, der den BVB von 2015 bis 2017 trainierte, gilt als großer Förderer des passsischeren Abräumers. Der Trainer formte Weigl sogar zum Nationalspieler. 2016 stand der ehemalige 1860-Profi im deutschen EM-Kader. Danach stagnierte seine Karriere allerdings. Laut Le Parisien ist Tuchels Interesse deshalb aber keineswegs erloschen. Nach Angaben des Blattes will PSG, das aufgrund des Financial Fairplay der UEFA eigentlich zu keinen großen Sprüngen auf dem Transfermarkt in der Lage ist, Weigl zunächst bis Saisonende ausleihen. Danach könnte nach Vorstellung der Franzosen eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro greifen. Beim BVB steht Weigl noch bis 2021 unter Vertrag.