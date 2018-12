Borussia Dortmund setzt bei seinen Transferaktivitäten offenbar weiter auf die Jugend und hat angeblich ein Auge auf das französische Top-Talent Lucas Da Cunha geworfen. Wie die Bild berichtet, soll der BVB eine Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro investieren und den Flügeldspieler mit einem Fünfjahresvertrag ausstatten wollen. Der Herbstmeister wolle Da Cunha allerdings noch nicht im Winter, dafür aber in der Wechselperiode im kommenden Sommer in die Bundesliga holen. Der 17-Jährige ist noch bis 2021 an Stade Rennen gebunden.