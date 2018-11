Superstar Marek Hamsik stand im Sommer 2016 offenbar kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund . "Ich wäre fast mal beim BVB gelandet und habe mit dem Klub verhandelt, das stimmt. Aber die Gespräche waren nicht so einfach", verrät der Slowake in einem Interview mit der Sport Bild: "Man sagte mir, dass der Klub erst Spieler verkaufen müsse, bevor sie mich holen können. Das hat sich bis in den August gezogen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon die Vorbereitung mit Neapel begonnen und wollte nicht mehr weg."

Hamsik bereits seit 2007 in Neapel

Statt Hamsik holte der BVB Götze & Co.

Die Einnahmen flossen am Ende aber nicht in eine Verpflichtung von Hamsik. Stattdessen wurden für zweistellige Millionenbeträge André Schürrle, Mario Götze, Ousmane Dembélé, Sebastian Rode und Raphael Guerreiro geholt. Hamsik, der in den vergangenen Jahren immer wieder von internationalen Top-Klubs umworben wurde, trauert dem möglichen Transfer in die Bundesliga jedoch nicht nach und betrachtet seinen Job in Neapel als Herzensangelegenheit: "Als ich kam, war Neapel in keiner guten Phase. Wir haben zusammen etwas aufgebaut, sind gemeinsam gewachsen. Natürlich sind Klubs wie Barcelona oder Real Madrid immer reizvoll, aber ich bereue nichts. Ich würde es wieder so machen."