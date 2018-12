Transfer-Wirbel: BVB reagiert auf angebliche Einigung mit Brasilien-Talent Pedrinho

Nach den Gerüchten um einen Abgang von Christian Pulisic nimmt der Transfer-Wirbel rund um Borussia Dortmund derzeit wieder zu. So heißt es in einem Bericht von Globo Esporte, dass sich der Bundesliga-Tabellenführer bereits auf einen Pulisic-Nachfolger festgelegt und Einigung mit dem brasilianischen Talent Pedrinho von Conrinthians Sao Paulo erzielt habe. Demnach müssten sich die Vereine nur noch auf eine Ablösesumme für den 20-Jährigen verständigen. Der BVB reagierte am Donnerstag allerdings eher belustigt auf den angeblich bevorstehenden Transfer.