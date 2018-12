Hans-Joachim Watzke schließt einen Mega-Transfer bei Borussia Dortmund nicht aus und würde auch vor Ausgaben von über 100 Millionen Euro für einen Spieler nicht zurückschrecken. Angesichts der finanziellen Entwicklung des Klubs sagte der BVB-Boss dem Magazin 11 Freunde, dass man für eine Neuverpflichtung "auch mal 100 bis 120 Millionen Euro in Gänze ausgeben" könne. Unter einer Voraussetzung: Der Verein müsste zuvor durch einen Verkauf eines anderen Stars ebenfalls 100 Millionen Euro erlöst haben.

Die Dortmunder, die im vergangenen August einen Rekordumsatz von 536 Millionen Euro vermeldet hatten, haben einige Hochkaräter in ihren Reihen, die bei konstanter Entwicklung und einem anschließenden Verkauf eine dreistellige Millionensumme einbringen könnten. Allen voran Jadon Sancho. Der 18-jährige Engländer zeigt in der laufenden Saison überragende Leistungen und wird vom Portal Transfermarkt.de bei einem Marktwert von 70 Millionen Euro eingestuft . Damit ist der Teenager neben Bayern-Star Robert Lewandowski der wertvollste Profi der Bundesliga.

BVB-Boss Watzke flirtet mit Ronaldo

Überhaupt dürfte das Gehalt einer möglichen Neuverpflichtung eine entscheidende Rolle für den BVB spielen - wie Watzkes Formulierung "in Gänze" vermuten lässt. 100 Millionen würde der Klub wohl nur investieren, wenn durch diese Summe Ablöse, Gehalt und Provisionen abgedeckt wären. Die bisher höchste Ablöse investierte der BVB in Andre Schürrle. Der mittlerweile an den englischen Premier-League-Klub FC Fulham ausgeliehene Ex-Nationalspieler war im Sommer 2016 für 30 Millionen vom VfL Wolfsburg gekommen.