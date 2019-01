Shinji Kagawa steht offenbar vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zur AS Monaco. Nach Informationen von Sky wird der Japaner bis zum Saisonende an den Tabellenvorletzten der französischen Ligue 1 ausgeliehen und könnte danach per Option fest von den Monegassen verpflichtet werden. Kagawa, der im Sommer 2014 von Manchester United zum BVB zurückgekehrt war, steht in Dortmund noch bis zum 30. Juni 2020 unter Vertrag. Unter Trainer Lucien Favre kam der Mittelfeldspieler bisher aber kaum noch zum Zuge und bestritt in der laufenden Saison nur zwei Bundesliga-Spiele für den Tabellenführer.