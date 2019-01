Bericht: BVB-Transfer noch im Winter? Shinji Kagawa darf für Mini-Ablöse wechseln

Der BVB und Shinji Kagawa: Diese Liebesbeziehung ist wohl nun endgültig am Ende. Der 29 Jahre alte Japaner darf Borussia Dortmund noch in diesem Winter verlassen. Die Bild berichtet, dass der Mittelfeld-Profi den BVB wegen seiner Reservistenrolle unbedingt verlassen will. Und dabei würden ihm auch die Verantwortlichen des Bundesliga-Tabellenführers helfen.

Verkauft der BVB Kagawa noch im Winter unter Marktwert?

Kurzer Rückblick: Kagawa war maßgeblich an den beiden BVB-Meistertiteln der Jahre 2011 und 2012 des BVB beteiligt und wechselte danach auf die Insel zu Manchester United. Nach zwei Jahren zog es ihn allerdings wieder zurück zum Ruhrpott-Klub, wo er allerdings nie wieder der alte wurde. Trotzdem sprechen 115 Torbeteiligungen in 216 Pflichtspielen für ihn. In der aktuellen Saison absolvierte der 29 Jahre alte Kagawa erst fünf Pflichtspiele, eines davon sogar in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga. Der Vertrag des Japaners läuft noch bis 2020.