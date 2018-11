Unter Favre ohne Chance: Diese Spieler könnten den BVB im Winter verlassen

Unter Favre ohne Chance: Profis ohne Spielpraxis

Sportlich läuft es also gut bei den Schwarz-Gelben. Doch für einige Spieler, die für viel Geld zum BVB geholt wurden und mit hohen Ambitionen in die laufende Saison gingen, bleibt in Anbetracht der überragenden Leistungen der Stammspieler nur die Ersatzbank oder noch schlimmer - ein Platz auf der Tribüne. Einige Profis dürfen lediglich Spielpraxis in der U23-Mannschaft des BVB in der Regionalliga West sammeln. Eindeutig zu wenig für ihre Ansprüche.