Borussia Dortmund erwägt vor Ablauf der Transferfrist noch einmal in den Markt einzugreifen - allerdings einzig auf Seiten möglicher Abgänge. "Wir führen noch das ein oder andere Gespräch. Ich kann ausschließen, dass noch etwas auf der Zugangsseite passiert. Alles andere schließe ich um 0 Uhr heute Nacht aus", sagte Sportdirektor Michael Zorc. Während in der Bundesliga und der Premier League das Transferfenster am Donnerstag um 18 Uhr schließt, sind in manchen Ligen wie der französischen Ligue 1 oder spanischen La Liga noch Wechsel bis Mitternacht möglich.