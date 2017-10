BVB-Ultras kündigen Protest-Marsch gegen RB Leipzig an

Drei Tage vor dem Topspiel in der Fußball-Bundesliga haben Fans von Borussia Dortmund zum erneuten Protest gegen RB Leipzig aufgerufen. Das Bündnis Südtribüne Dortmund will mit einem Protestmarsch zum Dortmunder Signal Iduna Park am Samstag (Spielbeginn 18.30 Uhr/Sky) klarmachen, dass "alles, woraus unser Sport seine Faszination zieht, von „RasenBallsport“ mit Füßen getreten wird", hieß es am Mittwoch in einem Aufruf auf der Internetseite.