Bericht: BVB-Bosse wollen mit Lucien Favre im März verlängern

Der Vertrag von Lucien Favre bei Borussia Dortmund läuft noch bis Sommer 2020. Das ist dem BVB anscheinend nicht genug. Wie die Sport Bild berichtet, will der Bundesliga-Spitzenreiter bereits im März mit seinem Trainer verlängern.

"Es ist doch logisch, dass wir demnächst mit ihm über eine Vertragsverlängerung sprechen werden, weil er ganz einfach gute Arbeit macht. Die Zusammenarbeit ist hervorragend, deshalb wollen wir sie gerne fortsetzen", sagt BVB-Boss Hans-Joachim Watzke gegenüber der Sport Bild. Die Dortmunder sollen aktuell über keine Option für eine automatische Vertragsverlängerung besitzen - auch Favre habe so eine Klausel nicht.

Die Karriere von Lucien Favre in Bildern.

Mit sieben Punkten Vorsprung steht der BVB aktuell an der Tabellenspitze. Auch in der Champions League ist der Klub voll auf Kurs. Nur einen Dämpfer gab es bisher - das frühe Aus im DFB-Pokal gegen Werder Bremen. Insgesamt überzeugte Favre aber mit seiner Arbeit die BVB-Verantwortlichen. "Die Entwicklung unserer Mannschaft ist sehr gut. Das ist in erster Linie das Verdienst von Lucien", sagt Watzke.