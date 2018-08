BVB: Verwirrung um Kaufoption für Paco Alcacer

Haben sie eine - oder haben sie keine? Um die Kaufoption von Borussia Dortmund für Paco Alcacer gibt es Verwirrung. Der BVB machte den Transfer auf Leihbasis am Dienstagabend perfekt. Der Stürmer kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom FC Barcelona in Ruhrgebiet . Zudem besitzen die Dortmunder eine Kaufoption über 23 Millionen Euro im kommenden Jahr, verkündet Barca auf der eigenen Homepage.

Auch der BVB vermeldet eine solche Kaufoption mit dem Hinweis, dass Alcacer im Anschluss bis 2023 in Dortmund unterschreiben würde. Ein Nebensatz auf der Homepage des FC Barcelona lässt aber aufhorchen. Dort heißt es, dass die Katalanen die Kaufoption für Alcacer ablehnen können .

Wahrscheinlich handelt es sich dabei aber um einen Übersetzungsfehler. In der spanischen Version des Textes heißt es, dass Barcelona ein Vorkaufsrecht bei einem eventuellen Weiterverkauf des Spielers durch den BVB hätten. In jedem Fall würde Barcelona aber 5 Prozent des Weiterverkaufspreises bekommen.

Zorc freut sich auf Alcacer

Der BVB soll 23 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro mögliche Boni für den Stürmer im kommenden Jahr bezahlen, wenn die Verantwortlichen die Klausel ziehen. Für die einjährige Leihe zahlt der BVB 2,2 Millionen Euro an den FC Barcelona .

„Wir freuen uns sehr, dass sich Paco Alcácer für Borussia Dortmund entschieden hat und sind fest davon überzeugt, dass dieser Spielertypus gut zu unserer Spielweise passt“, sagt BVB-Sportdirektor Michael Zorc und fügt hinzu: „Paco hat seine Qualität schon in jungen Jahren beim FC Valencia unter Beweis gestellt, viele Tore geschossen und als gerade 22-Jähriger besondere Wertschätzung erfahren, indem man ihm das Kapitänsamt übertragen hat. In Barcelona hat er täglich mit einigen der besten Spieler der Welt gearbeitet. Es ist der extremen Konkurrenz in der Offensive des Klubs geschuldet, dass er sich nun dazu entschieden hat, nach zwei Jahren einen neuen Anlauf zu nehmen.“