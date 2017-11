BVB vor dem Revierderby gegen Schalke 04: Bosz gibt wieder trainingsfrei!

Borussia Dortmund steckt in der tiefen Krise. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz ist nach dem 1:2 gegen Tottenham Hotspur in der Champions League seit fünf Spielen ohne Sieg. Am Samstag steht das wichtige Revierderby an - und der Coach gibt am Donnerstag trotzdem frei.

"Am Samstag zählt es: Alle für den Derbysieg!"

Ein Banner mit dieser Kampfansage rollten die treuesten der treuen Fans von Borussia Dortmund auf der Südtribüne nach der 1:2-Niederlage in der Champions League am Dienstag gegen Tottenham aus. Nach zuletzt schwachen Auftritten mit wettbewerbsübergreifend fünf sieglosen Spielen in Folge und nur einem Dreier in neun Partien fordern die Anhänger den Derby-Sieg. Mutig allerdings: Am Donnerstag, zwei Tage vor dem Pott-Knaller (15:30 Uhr - hier im Liveticker), bekommen die BVB-Stars von Trainer Peter Bosz wieder einen Tag frei.

💪 "Am Samstag zählt es: Alle für den Derbysieg", stand auf einem großen Plakat, das nach der Niederlage gegen Tottenham ausgerollt wurde. Dazu schallte der Mannschaft tausendfach "Wir woll’n den Derbysieg" aus den Kehlen der Fans entgegen. #bvbs04 https://t.co/eiuCagYBzu pic.twitter.com/JDUNI7JNZV — Borussia Dortmund (@BVB) November 22, 2017

Dortmund-Stürmer Andrey Yarmolenko hatte sich bereits im September in einem Interview mit der Newsseite zbirna.com verwundert über die Trainingsgestaltung geäußert: "In zwei Wochen bei der Borussia hatte ich mehr freie Tage als in sechs Monaten bei Dynamo Kiew", sagte der Sommer-Neuzugang. Die Aussage darf als "vergiftetes Lob" in Richtung des Trainerstabes aufgefasst werden. Kapitän Marcel Schmelzer steht Bosz dagegen zur Seite: "Man kann zweimal am Tag trainieren oder nur einmal, und dafür intensiver. Das ist unter Bosz der Fall. Wir Spieler fühlten uns in der Vorbereitung nach einer Einheit unter ihm, als hätten wir zwei bestritten", so der Ex-Nationalspieler im Kicker.

Head-to-Head: Borussia Dortmund & FC Schalke 04 Roman Bürki - Ralf Fährmann: Fährmann die wesentlich bessere Quote, was Gegentore und abgewehrte Schüsse betrifft. Er dürfte, auch aufgrund von Bürkis jüngsten Fehlern, mit mehr Selbstvertrauen in die Partie gehen. © Sportbuzzer Jeremy Toljan - Benjamin Stambouli: Toljan lief bei weniger gespielten Minuten mehr Strecke als Stambouli. Er spielt aber auch auf der Außenbahn, Stambouli in der Dreierkette. Ansonsten ein ausgeglichenes Duell, der Schalker etwas effektiver im Zweikampf. © Sportbuzzer Marcel Schmelzer - Bastian Oczipka: Schmelzer durch seine Verletzung mit weniger Spielminuten in dieser Saison. Oczipka etwas besser im Zweikampf, obwohl er im linken Mittelfeld spielt. Umgekehrt Schmelzer mit besserer Passquote. © Sportbuzzer Marc Bartra - Thilo Kehrer: Der Schalker verpasste noch keine Minute, hat aber bei Zweikämpfen das Nachsehen und foult auch wesentlich häufiger. © Sportbuzzer Sokratis - Naldo: Naldo ist mit seiner sehr starken Zweikampfquote eine wichtige Säule in der Schalker Abwehr in diesem Jahr. Sokratis genauso wie der Schalker mit starker Zuspielquote. © Sportbuzzer Julian Weigl - Max Meyer: Beide absolut auf Augenhöhe und mit herausragenden Passquoten. © Sportbuzzer Gonzalo Castro - Leon Goretzka: Goretzka spielt etwas offensiver als Castro und hat auch schon vier Tore erzielt. Castro hält sich etwas defensiver, hat dabei aber auch wesentlich bessere Werte bei Passquote und Ballbesitz. © Sportbuzzer Andrey Yarmolenko - Daniel Caligiuri: Yarmolenko spielte nur zwei Spiele durch, hat dafür aber schon gute zwei Tore und vier Assists. Caligiuri blieb dagegen bisher sehr blass, gerade einmal zwei direkte Torbeteiligungen in zwölf Spielen sprechen eine deutliche Sprache. © Sportbuzzer Mario Götze - Franco Di Santo: Beide Spieler haben sich in dieser Saison noch nicht besonders ausgezeichnet: Götze traf noch gar nicht, Di Santo in der Vorwoche gegen Hamburg das erste Mal. © Sportbuzzer Raphael Guerreiro - Yevhen Konoplyanka: Guerreiro wurde erst zwei Mal eingewechselt. Konoplyanka war erst an drei Treffern in dieser Saison beteiligt. © Sportbuzzer Pierre-Emerick Aubameyang - Guido Burgstaller: Aubameyang schon mit starken zehn Toren in elf Spielen. Nur Lewandowski traf häufiger. In der Trefferquote wird klar, dass die beiden trotz allem nicht weit auseinander liegen. © Sportbuzzer

Freie Tage in englischen Wochen sind allerdings nicht neu bei Borussia Dortmund. Die Bosz-Vorgänger Jürgen Klopp und Thomas Tuchel gewährten ebenfalls in englischen Wochen ihrer Mannschaft öfters einen freien Tag - immer so, dass vor dem nächsten Spiel noch ein Tag zur direkten Vorbereitung bleibt.

Doch ist es wirklich sinnvoll bei einem solchen Negativlauf und vor einem der wichtigsten Spiele der Saison der Mannschaft wieder einen freien Tag zu geben? Diese Frage geben wir an euch weiter!

