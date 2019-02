Spannender hätte der Fußballgott es sich für den BVB nicht ausdenken können: DFB-Pokal-Heimspiel vor 80.000 Fans, ein Spiel gegen den Ex-Klub und zwei Konkurrenten, die kurzfristig ausfallen. Torwart Eric Oelschlägel wird am Dienstagabend laut übereinstimmenden Medienberichten sein Debüt bei Borussia Dortmund feiern. Weil Roman Bürki und Marwin Hitz BVB-Trainer Lucien Favre erkrankt nicht zur Verfügung stehen, muss der 23-jährige Oelschägel im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Werder Bremen (20.45 Uhr/SPORTBUZZER-Ticker) zwischen die Pfosten - den Verein, für den der junge Keeper sechs Jahre lang spielte.

Aber wer ist dieser Eric Oelschlägel überhaupt? Das fragen sich viele Fans des BVB vor dem Pokal-Kracher im Signal Iduna Park. Oelschlägel sollte eigentlich mit dem BVB II ein nicht-öffentliches Testspiel gegen Preußen Münster absolvieren, wurde jedoch zuvor aus dem Kader gestrichen. Kann er den zuletzt überragenden Roman Bürki im Kasten der Dortmunder annähernd gleichwertig ersetzen? Wird er Werders Offensive um Max Kruse und seinen früheren Teamkollegen Maximilian Eggestein aufhalten können? Der SPORTBUZZER stellt den Torwart vor.

Eric Oelschlägel spielte sechs Jahre bei Werder Bremen - Gegentor aus 80 Metern

Oelschlägel wurde im September 1995 in Hoyerswerda im Freistaat Sachsen geboren und begann seine Karriere im Alter von fünf Jahren bei Dynamo Dresden, wo er bis 2012 ausgebildet wurde. Wie viele Torhüter war er in der Jugend teilweise auch als Feldspieler im Einsatz. "Da habe ich sogar mal ein Tor geschossen", erklärte der 23-Jährige in einem Interview von torwart.de. Aber Tore verhindern war Oelschlägel wichtiger - also blieb es bei gelegentlichen Ausflügen ins Feld.

Im Sommer 2012 verließ er Sachsen und wechselte zu Werder Bremen, wo er unter anderem von Ex-SVW-Torwart Christian Vander trainiert wurde. Unfreiwillige Schlagzeilen machte er als U23-Keeper der Bremer im April 2018, als er von Jena-Torwart Jo Coppens düpiert wurde und ein Gegentor aus 80 Metern Entfernung kassierte - der peinlichste Moment seiner Profikarriere. "Ich habe die Situation einfach falsch eingeschätzt", bekannte Oelschlägel. "Der Platz wurde gewässert und hat daher einen anderen Effekt auf den Ball gehabt. Aber auch solche Situationen gehören dazu."

Eric Oelschlägel gewann 2016 mit Deutschland Olympia-Silber

Oelschlägel hat mit 1,93 Meter Gardemaß und gilt als großes Torwart-Talent. 2016 schaffte er es als Drittliga-Torwart in den deutschen Olympia-Kader und kämpfte in Rio de Janeiro an der Seite von etablierten Bundesliga-Stars wie den Bender-Zwillingen Sven und Lars, Julian Brandt, Niklas Süle oder Serge Gnabry um Olympia-Gold. Zum Einsatz kam er nicht - Kölns Torwart Timo Horn war als Nummer 1 gesetzt. "Das war schon mein Highlight in meiner Karriere, Olympia als Sportler erleben zu dürfen, ist etwas Einzigartiges", sagte Oelschlägel dennoch. Am Ende gewann er nach packenden Finale gegen Brasilien (mit Superstar Neymar) die Silber-Medaille.

2018 wechselte der 23-Jährige zum BVB, nachdem er 67 Mal für Werders Reserve in der 3. Liga zum Einsatz gekommen war. "Es ist ein neues Kapitel für mich und ein toller Verein", sagte Oelschlägel zum Start. "Ich möchte viel lernen, mich aber auch durch meine Leistungen anbieten." Beim BVB ist er dritter Torwart hinter den Schweizern Roman Bürki und Marwin Hitz. Zwei Mal stand er bereits im Bundesliga-Kader des BVB. Im Topspiel gegen den FC Bayern, das Bürki verletzt verpasste und gegen Mainz 05, als Hitz wegen Schulterproblemen nicht zum Einsatz kam.

BVB-Torwart Eric Oelschlägel: Das sind seine Stärken

Was sind die Stärken von Eric Oelschlägel? Das sagt er selbst: "Auf der Linie und Eins-Gegen-Eins sowie Reflexe aus naher Distanz." In Bremen habe er sich zudem viel bei Torwart-Legende Jaroslav Drobny (früher beim VfL Bochum und HSV, jetzt in Düsseldorf) und Werder-Stammtorwart Jiri Pavlenka abgeschaut. Von Drobny hat er die Ruhe in schwierigen Situationen gelernt. Pavlenka, am Dienstagabend sein Gegner im DFB-Pokal, lobt er bei torwart.de über den grünen Klee: "Er hat (neben seiner fußballerischen Stärke, d. Red.) eine überragende Reaktion und ist super im Eins-Gegen-Eins."