BVB-Transfer von Wilfried Zaha? Das sagt Sportdirektor Michael Zorc

Borussia Dortmund hat den englischen Markt für sich entdeckt. Nach Jadon Sancho, der im August 2017 von Manchester City kam, bastelt der BVB nun offenbar am nächsten großen Ding. Laut Sport Bild ist Flügelstürmer Wilfried Zaha ein Thema beim Tabellenführer der Bundesliga. Der 26-Jährige spielt in der Premier League für seinen Jugendklub Crystal Palace und soll beim BVB Nachfolger von Christian Pulisic werden, der zum FC Chelsea wechselt.

Was ist dran am Transfer? BVB-Sportdirektor Michael Zorc hielt sich vor dem Spiel der Dortmunder gegen Hannover 96 bedeckt. "Wir kommentieren Spekulationen per se nicht", erklärte der 56-Jährige am Sky-Mikrofon. "Er ist aber ein guter Spieler, glaube ich." Auf die Nachfrage, ob Zaha denn ein Thema beim BVB ist, reagierte Zorc ausweichend. Ein Dementi sieht allerdings auch anders aus.