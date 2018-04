Nach Bayern-Blamage: Zorc erklärt BVB-Pläne mit Sammer, Kehl - und Stöger

Der BVB liegt nach dem 0:6 beim FC Bayern am Boden. Sportdirektor Michael Zorc kritisiert die Mannschaft hart und erklärt, wie sich der Klub künftig aufstellen will. Die Trainerfrage bleibt dabei offen. Peter Stöger wirkt angeschlagener denn je.

Anzeige

Michael Zorc war um Fassung bemüht. Als der Sportdirektor von Borussia Dortmund die peinliche 0:6-Klatsche beim FC Bayern analysierte, hatten sich Frust und Ärger tief in die dunklen Ringe unter seinen Augen gegraben. Bayern gegen Dortmund - das hatte man einst zum "deutschen Clasico" erklärt. Zu einem Spiel auf Augenhöhe. Zum spannungsgeladen Höhepunkt der Saison. Am Samstagabend war es phasenweise eher eine Lachnummer. Die Münchner machten, was sie wollten. Mit dem Ball, vor allem aber mit dem überforderten Gegner.

Zorc wusste das. Im Sportstudio des ZDF sprach er davon, dass sich die Mannschaft in der ersten Hälfte "wehrlos ergeben" habe. Er nannte dieses Verhalten "wenig professionell" und betonte, dass "so ein Auftritt auch etwas mit Einstellung zu tun hat." Trotz der deutlichen Worte blieb Zorc in seinen Ausführungen ruhig. Ihm ist klar: In dieser Saison, die für den BVB ohne Titel enden wird, geht es nur noch darum, sich irgendwie für die Champions League zu qualifizieren. Und danach? Wird in Dortmund jeder Stein umgedreht.

Zorc erwartet von Sammer "ungeschminkte Analyse"

"Wir wollen uns von der Struktur her neu ausrichten", sagte Zorc und erläuterte, wie sich der Klub künftig aufstellen will: "Das sind im Wesentlichen zwei Personalien: Das ist Matthias Sammer, der als externer Berater und Diskussionspartner zu uns kommen wird. Seine ungeschminkte Analyse wird uns gut tun." Zweiter neuer Mann im und rund um den BVB-Führungszirkel soll Ex-Kapitän Sebastian Kehl werden.

BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Debakel gegen dem FC Bayern Auf verlorenem Posten: Der BVB erbrachte in der Allianz Arena eine peinliche Nicht-Leistung in einer Manier, die man sonst nur vom HSV kennt. Der SPORTBUZZER hat die Dortmunder Spieler benotet. © imago/Ulmer Roman Bürki: Im Dortmunder Tor die ärmste Sau. Konnte einem leid tun, war meistens ohne Schuld. Beim 0:4 hätte er Ribéry den Ball vielleicht abnehmen können... Note 3 © imago/Michael Weber Lukasz Piszczek: Tunnelte Ribéry in der ersten Halbzeit - der einzige Lichtblick. Der Franzose revanchierte sich mit einem astreinen Tanz und der Vorlage zum vierten Bayern-Tor. Da sah Piszczek wirklich alt aus. Note 6 © imago/Eibner Sokratis: Setzt seine schwache Saison fort. Der Abwehrchef war gegen Lewandowski, Robben und Müller heillos überfordert und schaffte es nicht, seine Viererkette vernünftig zu organisieren. Bei den Gegentoren viel zu passiv. Note 6 © imago/Lackovic Manuel Akanji: Einziger Dortmunder Defensivspieler, der nicht gänzlich versagte. Bewahrte die Dortmunder nach einer halben Stunde mit einem starken Tackling vor dem 0:4. Noch der beste Feldspieler des BVB. Note 5 © imago/Revierfoto Marcel Schmelzer: Verlor Robben immer wieder aus den Augen und ließ jegliche Führungsqualitäten vermissen - gerade in einem solchen Spiel muss ein Kapitän voran gehen. Note 6 © imago/ActionPictures Gonzalo Castro: Hatte große Mühe mit dem starken James Rodriguez, verlor vor dem 0:3 entscheidend den Ball an den Kolumbianer und wurde nach nur 28 Minuten von Peter Stöger erlöst. Note 6 © imago/Eibner Mahmoud Dahoud: Sollte vor der Abwehr das Dortmunder Spiel ankurbeln, wurde vom Bayern-Mittelfeld um Martinez, James und Müller aber aus dem Spiel genommen. Note 6 © imago/DeFodi Mario Götze: Anfangs diverse Ballverluste - und das waren gefühlt noch die Highlights. Wurde von Javi Martinez wie ein Schuljunge am ersten Praktikumstag vorgeführt. Traf i der 2. Halbzeit, als Bayern drei Gänge zurückschaltete, zu einem Pfostentreffer. Note 6 © imago/Revierfoto Christian Pulisic: Nicht einmal das US-Talent konnte spielerische Akzente setzen. Wurde von seinen Teamkollegen selten gesucht und wenn er doch mal an den Ball kam, war David Alaba zur Stelle. Note 6 © imago/Contrast André Schürrle: Sein Außenrist-Pass ins Nirgendwo war symptomatisch für das schwache BVB-Spiel. Wie er in der Form noch ein WM-Ticket ergattern will, ist ein großes Rätsel. Note 6 © imago/Eibner Michy Batshuayi: Vom "Batsman" war nicht mal ein laues Lüftchen zu spüren. Stand der Belgier überhaupt auf dem Platz? Note 6 © imago/Jan Huebner Julian Weigl (ab. 29. Minute): Kam für den superschwachen Castro. Fügte sich beim schnellen 0:5 nahtlos ein in die Dortmunder Fehlerkette. Note 6 © imago/DeFodi Nuri Sahin: Kam für Götze, als es schon 0:5 stand. Was soll er da noch ausrichten? Ohne Note © imago/DeFodi Maximilian Philipp: Probierte sich nach seiner Einwechslung mit einigen frechen Aktionen noch offensiv einzubringen. Wäre eine Alternative von Beginn an gewesen... Ohne Note © imago/DeFodi

Zorc erklärt den Plan mit dem früheren Nationalspieler: "Da der Fußball in den letzten fünf, zehn Jahren noch intensiver und der Klub noch größer geworden ist, haben wir diese zweite Position geschaffen." So solle "Wunschpartner" Kehl die "Leitung der Lizenzspielerabteilung" übernehmen und "Ansprechpartner" für die Spieler sein. Noch sei der Deal mit Kehl nicht finalisiert, aber man habe bereits einige gute Gespräche geführt. Zorc: "Er würde uns mit seiner Professionalität und hohen Identifikation mit dem BVB gut zu Gesicht stehen."

Hat Stöger den BVB weiterentwickelt?

Sammer und Kehl waren schon zu ihrer aktiven Zeit als kompromisslos und führungsstark bekannt. Sie verkörpern damit genau das, was den Dortmundern derzeit fehlt - allerdings eher auf dem Platz. Also dort, wo es beim BVB am meisten hakt. Ein Bereich, in dem vor allem einer in der Verantwortung steht: Trainer Peter Stöger. Über den Österreicher sagt man, er habe die Mannschaft seit seinem Jobantritt im vergangenen Dezember stabilisiert. Das mag stimmen, das Debakel in München war die erste Bundesliga-Niederlage der Dortmunder unter seiner Führung. Aber hat Stöger das Team auch weiterentwickelt?

Die Zweifel daran scheinen lauter zu werden. Vor dem peinlichen Auftritt bei den Bayern gab es das kaum weniger enttäuschende Aus in der Europa League gegen RB Salzburg. Reicht das für eine Weiterbeschäftigung über das Saisonende hinaus? Zorc spielt weiter auf Zeit: "Wir haben die Konstellation mit Peter Stöger und der Vertragslaufzeit bis Saisonende ganz bewusst so gewählt, um ohne Druck die richtige Entscheidung für die nächsten Jahre zu treffen."

Stögers Argumente für einen Verbleib dürften zuletzt nicht mehr geworden zu sein. Es selbst schien seine Zukunft beim BVB am Samstagabend in Frage zu stellen. "Um meine Person geht es überhaupt nicht. Ich bin froh und stolz, hier arbeiten zu können", meinte der 51-Jährige, fügte dann jedoch hinzu: "Mein Leben definiert sich aber nicht darüber, dass ich beim BVB an der Seitenlinie stehe. Ich bin ein relativ aufgeräumter und glücklicher Mensch.“

FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel gegen Borussia Dortmund Sven Ulreich: Musste in der ersten Halbzeit einen (harmlosen) Schuss parieren. Den von Pulisic aus etwa 20 Metern. Sonst? Nix! Da hätte auch Manuel Neuer im Tor stehen können. Der Weltmeister ist mitten in der Reha, kann noch nicht sprinten und springen – aber hey, für den BVB hätte das gereicht. Note 3 © imago/Christian Schroedter Jérome Boateng: Im WM-Test gegen Brasilien (0:1) angeschlagen ausgewechselt, gegen den BVB stand er wieder seinen Mann. Gute Laufleistung, strahlte die Boss-Attitüde aus. Checkte einmal Dahoud mit dem Körper locker weg als wäre der ein Niemand. Note 3 © imago/Contrast Javi Martínez: Als Sechser vor der Abwehr der Motor der Angriffe. Guter Ballverteiler. Stoppte – und das ist ja seine Hauptaufgabe – durch seine Präsenz und schlaue Ballgewinne unheimlich. Nahm es im Grunde alleine mit dem BVB-Mittelfeld auf. Note 2 © imago/Revierfoto Mats Hummels: Der Ex-Dortmunder in seinem 50. Ligaspiel für Bayern sehr engagiert und aufmerksam, immer einen Tick schneller am Ball als die Dortmunder. Marschierte auch immer wieder nach vorne, suchte den Torabschluss. Ob es ihm wohl wehtut, die alten Kollegen so hilflos zu erleben? Note 3 © imago/ActionPictures Rafinha (auf dem Boden): Weil Kimmich beide Länderspiele machte und am Dienstag in Sevilla gebraucht wird, durfte sein brasilianischer Backup ran. Solide und zuverlässig auf rechts hinten. Nach der Pause durfte er dieselbe Hälfte des Platzes bearbeiten. Als Linksverteidiger. Wertung: Solide und zuverlässig. Note 3 © imago/Eibner David Alaba: Schnelligkeitsprobe für den Linksverteidiger. Hatte es immer mal wieder mit dem pfeilschnellen Pulisic zu tun. Marschierte dennoch nach vorne mit, bereitete das 2:0 durch James punktgenau vor. Riss immer wieder Lücken in die schwindlig gespielte BVB-Abwehr. Zur Halbzeit raus. Note 3 © imago/Revierfoto James Rodríguez: Mit Kolumbien schon in WM-Form (3:2-Sieger in Frankreich). Erzielte aus Mittelstürmer-Position das 2:0 (14.), ging stets in die Tiefe. Seine Pässe kamen fast immer an. Die Passquote von 91 Prozent sagt alles. Durfte nach 65 Minuten duschen. Pause für Sevilla. Note 2 © imago/Eibner Franck Ribéry: Letztes Heimspiel gegen den BVB? Legte los als wäre er zehn Jahre jünger. Traf abgezockt zum vermeintlichen 2:0 – zurückgepfiffen nach Videobeweis-Beweis (Abseits). Wunderbar wuselig vor dem 4:0, sein 5:0 war dann à la bonheur. Sah Gelb nach einer Rangelei mit Weigl (65.). Bei seiner Auswechslung gefeiert (68.). Note 1 © imago/Michael Weber Arjen Robben: Letzter Heimauftritt gegen Dortmund? Anfangs unglücklich, verzettelte sich bei seinen Dribblings. Sehr bemüht, ohne Fortune. Ist unglücklich wegen seiner immer noch offenen Vertragssituation. Seine Schüsse wurden meist geblockt, kam nicht immer durch. Note 3 © imago/Eibner Robert Lewandowski: Im Sommer zu Real Madrid? Die Wahrheit des Torjägers ist seine Torquote: Machte nach sechs Minuten das 1:0, blieb alleine vor Keeper Bürki cool. Erzielte per Abstauber seine Saisontreffer 24 bis 26, steht nun bei 177 Bundesligatoren (für Bayern und BVB). Ein Dreierpack! Note 1 © imago/MIS Thomas Müller: Sofort auf Temperatur. Sah die Lücke, spielte einen brillanten Pass in die Tiefe auf Lewandowski, der das 1:0 erzielte. Dann selbst erfolgreich mit herrlicher Volleyabnahme (23.) - sein 103 Ligator, überholte damit Dieter Hoeneß, ist Vierter im ewigen Vereinsranking. Note 2 © imago/Michael Weber Joshua Kimmich: Kam zur zweiten Halbzeit für Alaba. Ging aber natürlich auf seine angestammte Position auf der rechten Abwehrseite. Bereitete das 6:0 mit einem energischen Antritt über den rechten Flügel vor. In Sevilla wieder von Beginn an dabei. Note 2 © imago/Michael Weber Thiago (hinten): Machte beide WM-Testländerspiele mit Spanien, spielte jeweils 81 Minuten. Gegen den BVB erst auf der Bank, dann nach 65 Minuten für James eingewechselt. Spielte fleißig mit, hatte keine Mühe, etwas mitkicken wie im Auslauftraining. Note 3 © imago/Michael Weber Sebastian Rudy: Ein Bonus-Einsatz für den defensiven Mittelfeldspieler, der vor etwas mehr als einer Woche erstmals Vater geworden war. Ersetzte nach 69 Minuten Ribéry. Durfte etwas mitkombinieren. Ohne Note © imago/DeFodi

Sammer wird vom BVB in der Trainerfrage schon zu Rate gezogen. "Wir haben uns in den vergangenen Wochen bereits ausgetauscht", erklärte Zorc: "Natürlich sprechen wir auch über dieses Thema." In der Bild am Sonntag führte der Manager weiter aus, dass Sammer "Im Hintergrund agieren" werde: "Aber seine Meinung und seine Ansichten sind uns sehr wichtig."

Sammer selbst betont derweil, dass er "keine Entscheidungen treffen" werde. Er wolle versuchen, "das ein oder andere in die richtige Richtung bringen". Ob Stöger diesen Weg noch mitgehen soll, scheint nach dem Debakel gegen die Bayern offener denn je.

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Dede, Andreas Möller, Márcio Amoroso und Stéphane Chapuisat heute? © imago/Montage Tomáš Rosický: Für den filigranen Techniker zahlte Dortmund 2001 die damalige Bundesliga-Rekordablöse von umgerechnet 14,5 Millionen Euro. Der kleine Tscheche wurde im Duett mit Landsmann Koller Meister. Rosický wurde nach seinem Wechsel 2006 bei Arsenal zum Weltstar. Seit 2016 spielt der Mittelfeld-Stratege wieder bei seinem Jugendverein Sparta Prag. © imago „Jürgen Kohler – Fußballgott“ ertönte von den Rängen, wenn der Abwehrspieler an den Ball kam. Etwas unrühmlich war der Abgang des Dortmunder Ausnahmespieles. Im Finale des Uefa-Pokals im Jahr 2002 sah er „Rot“ wegen einer Notbremse. Kohler trainierte nach Karriereende einige Vereine. Heute arbeitet er als Unternehmensrepräsentant und Vermögensberater © imago Florian Kringe trug schon mit 13 Jahren das schwarz-gelbe Trikot. Zu Beginn seiner Profizeit fiel es ihm noch schwer, sich gegen gestandene Spieler durchzusetzen. Kringe wurde nach Köln verliehen, schaffte es aber 2004 in die Stammelf des BVB. Eine Hüftarthrose zwang den Publikumsliebling 2015 zum Karriereende. Heute arbeitet Kringe als Spielerberater. © imago Michael Rummenigge spielte 157 Ligapartien für den BVB, fünf mehr als für den FC Bayern. Dabei erzielte der Mittelstürmer jedoch weniger Tore als bei den Münchnern. Als gelernter Bankkaufmann betreibt Rummenigge heute ein Spielerberater-Unternehmen, eine Fußballschule, eine Fußballhalle und vertreibt Fußball-Produkte. © imago Christian Wörns, der Kapitän: Der Nationalspieler lief nach Stationen im In- und Ausland erst in Dortmund zur Höchstform auf, wurde 2002 als Abwehrchef Meister. Nach dem Ende der Profi-Laufbahn wurde Wörns Trainer, zuletzt bei der zweiten Mannschaft des FC Augsburg. Im August 2017 trat er von diesem Posten zurück. © imago Márcio Amoroso ist mit umgerechnet 25,5 Millionen Euro noch immer einer der teuersten Einkäufe in Dortmunds Vereinsgeschichte. Der brasilianische Stürmer wurde im Jahr 2002 gleich in seiner ersten Saison beim BVB Meister und Torschützenkönig. 2009 hängte er die Fußballschuhe an den Nagel und begann, in Brasilien Häuser zu bauen. Nach sieben Jahren Fußballpause gab Amoroso mit 42 Jahren sein Comeback beim US-amerikanischen Viertligisten Boca Raton. © imago Ibrahim Tanko ist mit 17 Jahren und 327 Tagen bis heute der jüngste Meisterspieler in der Geschichte der Bundesliga: Mit dem BVB gewann er die Meisterschale im Jahr 1995. Heute ist der Ghanaer Assistenztrainer in der Nationalmannschaft Kameruns. © imago Wolfgang Feiersinger vertrat in der Saison 96/97 den Libero Matthias Sammer beim BVB. Doch das Champions-League-Finale gegen Juventus musste der Österreicher wegen einer Trainerentscheidung von der Tribüne aus verfolgen. Seit sieben Jahren betreibt Feiersinger eine Berghütte auf 1557 Metern Höhe in Tirol. Er ist froh, nichts mehr mit dem Fußball zu tun zu haben © imago Evanilson: Der Brasilianer absolvierte in Dortmund 123 Ligaspiele. Er wechselte 2001 für umgerechnet 17 Millionen Euro zum FC Parma, musste aber vertragsbedingt für 15 Millionen zurückgekauft werden. Weder bei Atlético Mineiro noch beim FC Köln fand er Anschluss. Evanilson war längere Zeit vereinslos und beendete seine Karriere im Jahr 2013 in der Heimat. © imago Torsten Frings: Kam 2002 für 8,5 Millionen Euro von Werder Bremen zu den Schwarz-Gelben. Zwei Jahre später wechselte er zum deutschen Rekordmeister Bayern München. Nach seinem Karriereende bei Werder Bremen machte er den Abschluss als Fußballlehrer. Im Dezember wurde er nach knapp einem Jahr als Trainer des SV Darmstadt 98 entlassen, mit dem er in die zweite Liga abgestiegen war. © imago Dedê: Leonardo de Deus Santos ist zweifellos eine Dortmunder Legende. Mit 322 Ligaspielen ist der Brasilianer auf Platz 2 der Rekordspieler des BVB, hinter Michael Zorc. 80 000 Fans feierten Dedê im Westfalenstadion bei seinem Abschiedsspiel im Jahr 2015. Zusammen mit seiner Frau Johanna lebt Dedê immer noch in Dortmund, verliert aber auch nicht den Draht in die Heimat - bei Instagram postet er regelmäßig Bilder aus Belo Horizonte, die einen neidisch werden lassen. © imago Sebastian Kehl spielte 13 Jahre lang beim BVB, diese Zeit war geprägt von Verletzungen und Erfolgen. Nach dem DFB-Pokalfinale gegen Wolfsburg im Jahre 2015 beendete der frühere Nationalspieler mit 35 Jahren die Karriere. Danach machte Kehl eine Weltreise – alleine. Der Tausendsassa engagiert sich vielfach bei sozialen Projekten, steht den Medien als Fußballexperte bereit, hat seine Trainerausbildung abgeschlossen und arbeitet bei der DFB-Akademie. © imago Christoph Metzelder: Der junge Verteidiger rückte durch die Verletzungen von Christian Wörns und Stefan Reuter sofort nach seinem Wechsel zum BVB in die Startelf. Er wurde zum Stammspieler und schaffte den Sprung in die Nationalmannschaft. Doch auch ihn plagten Verletzungen: Von 238 möglichen Bundesliga-Spielen machte er nur 126. Aktuell ist Metzelder Fußballexperte im TV, Geschäftsführer der Sportmarketingagentur Jung von Matt/sports und trainiert die U19 seines Heimatklubs TuS Haltern am See. Er engagiert sich mit seiner Stiftung für soziale Zwecke und ist Träger des Verdienstordens des Landes Nordrhein-Westfalen. © imago Euzebiusz Smolarek: Benannt wurde er nach der portugiesischen Fußballlegende Eusébio. Schon der Vater des polnischen Nationalspielers kickte für Eintracht Frankfurt und Feyenoord Rotterdam. Beim BVB brachte es Smolarek auf 81 Liga-Einsätze und 25 Tore. Nach seinem Karriereende im Jahr 2014 wohnt er heute in der Nähe von Rotterdam und arbeitet als Talentscout. © imago Paulo Sousa gewann im Jahr 1996 die Champions League mit Juventus Turin und wechselte danach zu Dortmund. Mit dem BVB gelang es ihm, den Triumph sogleich zu wiederholen. Nach dem Karriereende wurde er Trainer, zuletzt beim AC Florenz. Aktuell wird der Portugiese als möglicher Nachfolger von Vincenzo Montella beim AC Mailand gehandelt. © imago Sunday Oliseh: Nach zwei Saisons beim BVB wurde Sunday Ogochukwu Oliseh an den VfL Bochum ausgeliehen. Der ehemalige Kapitän der nigerianischen Nationalmannschaft brach dort seinem Mitspieler Vahid Hashemian wegen einer Beleidigung die Nase. 2015 wurde Oliseh Trainer der „Super Eagles“. Heute trainiert er den niederländischen Zweitligisten Fortuna Sittard. © imago Frank Mill: Mit dem hitzigköpfigen Stürmer Frank Mill in der Spitze schaffte es Dortmund in den 1980er Jahren wieder, um die vorderen Tabellenplätze in der Bundesliga mitzuspielen. In 187 Ligapartien schoss Mill 47 Tore. Heute ist der Ex-Nationalspieler und Weltmeister Unternehmer und betreibt eine Fußballschule mit bundesweit 75 Standorten. © imago David Odonkor: Der Angreifer war nie als Torjäger bekannt, sorgte aber als Vorbereiter für Furore und war für gefährliche Flanken gefürchtet. Geplagt von Verletzungen musste er seine Karriere mit 29 Jahren beenden. Heute ist der ehemalige deutsche Nationalspieler Trainer beim Landesligisten SpVgg Bad Pyrmont. Für Aufsehen sorgte er vor kurzem gemeinsam mit seiner Frau bei einer Tanzshow im Fernsehen. © imago Andreas Möller: Weltmeister Andy Möller ist einer von wenigen Spielern, der alle Trophäen gewonnen hat, die es im Weltfußball zu gewinnen gibt - die meisten davon mit dem BVB. Möller begann nach dem Karriereende eine Trainerlaufbahn. Bis zum 17. Oktober 2017 trainierte er als Co-Trainer die ungarische Nationalmannschaft. © imago Der brasilianische Nationalspieler Paulo César Fonseca do Nascimento, genannt Tinga, wurde durch seinen Einsatz für die Mannschaft schnell zu einem Publikumsliebling in Dortmund. Nach vier Jahren im Pott wechselte er in die Heimat, wo er bei Cruzeiro Belo Horizonte seine Karriere beendete. Seit Januar 2017 arbeitet er für den Klub als Manager. © imago Martin Kree wechselte erst zum Ende seiner Profi-Laufbahn zu Borussia Dortmund. Nach insgesamt 401 Spielen in der Bundesliga war 1998 Schluss, auch wegen eines Streits mit Trainer Michael Skibbe. Heute ist Kree Geschäftsführer eines IT-Schulungszentrums in Holzwickede und Aufsichtsrats des VfL Bochum. © imago Jan Koller: Mit 202 Zentimetern Körpergröße und der Schuhgröße 50 jagte Koller der gegnerischen Abwehr regelmäßig Angst ein: 59 Tore in 137 Bundesliga-Partien. Gegen die Bayern stand der Stürmer sogar mal im Tor. Heute lebt der Rekordtorjäger der tschechischen Nationalmannschaft in Frankreich und spielt gern bei Beach-Football-Turnieren mit. Seit 2014 ist er Trainer der C-Auswahl von AS Monaco. © imago Lucas Barrios kam auch mit wenigen Torchancen aus: In 102 Spielen schoss er 49 Tore für den BVB. Nach Stationen in China und Russland kehrte der Torjäger zurück nach Südamerika und sorgte mit der paraguayischen Nationalmannschaft 2015 bei der Copa América für Furore. Heute spielt der 32-Jährige für den brasilianischen Erstligisten Grêmio Porto Alegre. © imago Mohamed Zidan: Schon bei Mainz war der Stürmer Liebling von Trainer Jürgen Klopp. Es war „Kloppo“, der den Ägypter nach Dortmund holte. Zidan beendete seine Karriere im Jahr 2016. Heute ist Kopenhagen sein Lebensmittelpunkt. Dort lebt der Ex-Profi mit Freundin und Kind. Zidan investiert in Bauprojekte in Ägypten und sucht bei einer arabischsprachigen TV-Show nach Fußballtalenten, gemeinsam mit Ronaldinho. © imago Thomas Häßler: Für Nationalspieler Thomas Häßler reichte es in Dortmund meist nur für die Ersatzbank, auf seiner Position spielte bereits Andreas Möller. Heute ist er Trainer beim Berliner Club Italia 80 - bereits in seiner ersten Saison schaffte Häßler den Aufstieg in die Landesliga. 2017 steckte der Weltmeister einige Wochen in Australien fest - im Dschungelcamp. © imago Manuel Friedrich war für den BVB eine Notlösung. In der Saison 13/14 fielen die Innenverteidiger Mats Hummels und Neven Subotić wegen Verletzungen aus, also wurde Friedrich verpflichtet. Nach nur einer Saison und elf Spielen verließ der ehemalige Nationalspieler den BVB Richtung Indien. Für Friedrich kam eine Karriere als Trainer oder Manager nie infrage. Er wollte einen Neuanfang. Heute absolviert er eine dreijährige Ausbildung zum Diplom-Golflehrer beim GC Hubbelrath bei Düsseldorf. © imago Felipe Santana: Nachdem der brasilianische Innenverteidiger Dortmund verließ, ging seine Fußballkarriere bergab. Beim Erzrivalen Schalke konnte er sich nicht durchsetzten, wurde an Olympiakos Piräus verliehen und landete bei Kuban Krasnodar im russischen Abstiegskampf. 2017 ging Santana zurück nach Brasilien und spielt jetzt bei Atlético Mineiro. © imago Wladimir But galt in den 1990er Jahren als ein großes Fußballtalent. Trainer Ottmar Hitzfeld nannte ihn gar „Rohdiamant“. Den Dortmundern gelang es jedoch nicht ihn zu „schleifen“. Nach sechs Jahren beim BVB und mäßigen Leistungen wechselte er zum SC Freiburg. Nach einigen glücklosen Jahren in der Bundesliga kehrte er zurück nach Russland. Heute ist er Sportdirektor bei seinem Heimatverein, dem Zweitligisten Tschernomorez Noworossijsk. © imago Stefan Klos verhalf im Jahr 1993 den Dortmundern zum Einzug ins UEFA-Cup-Finale. Der langjährige Torwart der Borussen trägt seitdem den Spitznamen „Held von Auxerre“. Von 2013 bis 2016 war Klos Kassenwart beim BVB. Heute lebt der 46-Jährige mit seiner Familie in der Schweiz, ist Privatier und hält Abstand vom Fußball-Universum. © imago Júlio César da Silva wechselte im gestandenen Alter von 29 Jahren von Juventus Turin zum BVB. Fünf Jahre lang bildete er einen Stützpfeiler in der Dortmunds Defensive. Mit dem Banner „Du kamst als Fremder und gingst als Freund – als Borusse“ verabschiedeten sich die Fans von ihrem Liebling. Heute lebt Júlio César in São Paulo. Im Rahmen eines Regierungsprogramms engagiert er sich für bessere Bildung von Kindern und sucht nach neuen Fußballtalenten. © imago Wolfgang de Beer war in Dortmund lange Jahre Ersatztorhüter, die größten Erfolge feierte er auf der Bank. Fans nannten ihn liebevoll „Teddy“. Nach einer Knieverletzung beendete er 2001 seine Karriere und wurde beim BVB Torwarttrainer. © imago Jörg Heinrich: Neun ganze Jahre lang galt Jörg Heinrich als der teuerste deutsche Fußballer überhaupt. AC Florenz kaufte den gebürtigen Brandenburger im Jahr 1998 für umgerechnet 12,6 Millionen Euro vom BVB. Von 2015 bis 2016 war Heinrich Trainer beim Regionalligisten FSV Luckenwalde, bevor er mangels Erfolg beurlaubt wurde. Er betreibt heute ein Sportartikelgeschäft mit Filialen in Berlin-Spandau und Rathenow und ist Co-Trainer von Peter Stöger bei Borussia Dortmund. © imago Murdo MacLeod war 1987 der erste Schotte im schwarz-gelben Trikot. Mit seiner hohen Einsatzbereitschaft spielte er sich schnell in die Herzen der Fans. Nur wegen der damals geltenden Ausländerklausel musste er den Verein 1991 verlassen. MacLeod versuchte sich in seiner Heimat als Trainer und ist schon seit Jahren Fußballexperte. Heute ist er Mitinhaber eines Taxiunternehmens und spielt regelmäßig Golf, am liebsten in Florida. © imago Günter Kutowski: In 288 Bundesliga-Partien hat Günter „Kutte“ Kutowski für den BVB geackert. Mit dem Verein wurde der Abwehrmann Pokalsieger und zweifacher Meister. Heute arbeitet Kutowski als Spielervermittler und spielt in der Traditionsmannschaft der Borussen. © imago Stéphane Chapuisat: Der Schweizer kam Anfang der 90er wie viele andere Neuzugänge von Juventus Turin. „Chappi“, wie ihn liebevoll die Fans nannten, schoss für die Dortmunder 102 Tore in 218 Bundesliga-Spielen und 16 Treffer in 44 Europacup-Spielen. Chapuisat ist heute Chefscout bei den Young Boys Bern und Stürmertrainer beim Schweizerischen Fußballverband. © imago Das Jahr 1997 bleibt in Dortmund unvergessen, auch dank des Schotten Paul Lambert. Der vor der Saison völlig unbekannte Mittelfeldspieler bereitete im Champions-League-Finale gegen Juventus das erste Tor vor. Nach seinem Karriereende wurde Lambert Trainer, unter anderem bei Norwich City, Aston Villa und Blackburn. Bis Mai 2017 stand er bei den Wolverhampton Wanderers unter Vertrag. © imago Mladen Petrić spielte eine erfolgreiche Saison beim BVB und wechselte anschließend als Teil eines spektakulären Stürmertausches (im Gegenzug wechselte Zidan nach Dortmund) nach Hamburg. Dort wurde er Stammspieler und etablierte sich in der Bundesliga. Nach Stationen in der Premier League und in Griechenland beendete er 2016 seine Karriere. Jetzt lebt er zusammen mit seiner Familie in Griechenland. Petrić will dem Fußball auch in der Zukunft treu bleiben, als Trainer oder Manager. © imago Victor Ikpeba: Der Stürmer galt als die große Hoffnung beim BVB. 1999 verpflichtete Dortmund den Nigerianer für die damals stolze Summe von umgerechnet sechs Millionen Euro von der AS Monaco. Ikpeba konnte sich jedoch nicht durchsetzen. 2007 beendete er seine Karriere. Der inzwischen 44-Jährige wurde 1997 als Afrikas Fußballer des Jahres ausgezeichnet und ist heute als Fußball-Experte im nigerianischen Fernsehen aktiv. © imago Ewerthon: 2002 schoss Henrique Ewerthon de Souza im letzten Saisonspiel gegen Bremen das Siegtor und machte den BVB damit zum Meister. Nach seinem Abgang aus Dortmund spielte der Brasilianer erfolgreich bei Real Saragossa. Ewerthon lief 2014 noch für Atlético Sorocaba in der Staatsmeisterschaft von São Paulo auf. Danach beendete er seine Fußballkarriere. © imago Ahmed Reda Madouni: Dem Abwehrspieler blieb der große Durchbruch bei Dortmund verwehrt. In fünf Jahren absolvierte er 69 Ligaspiele für den BVB, 13 davon in der Regionalliga. Madouni beendete seine Karriere bei Energie Cottbus. Im Jahr 2017 machte er an einer Lyoner Universität seinen Abschluss in Sportmanagement. © imago Alexander Frei: 74 Spiele, 34 Tore - Die Bilanz des Schweizers beim BVB kann sich sehen lassen. Der Stürmer ist mit 42 Treffern überdies Rekordtorschütze der Schweizer Nationalmannschaft. Im Jahr 2007 rettete er den BVB mit seinen Toren vor dem Abstieg. Nach seiner Zeit in Deutschland kehrte er zu seinem Jugendverein FC Basel zurück, wo er von 2009 bis 2013 spielte. Wenig später versuchte sich das Idol der Schweizer als Sportdirektor beim FC Luzern, wo er Markus Babbel als Trainer installierte, aber trotzdem abstieg und daraufhin seinen Posten räumte. Aktuell ist er in der Jugend des FC Basel tätig. © imago Guillaume Warmuz war die Torwart-Hoffnung nach dem Weggang von Jens Lehmann. Im Konkurrenzkampf mit Roman Weidenfeller konnte er sich jedoch nicht durchsetzen. Warmuz arbeitet als Fußballexperte im französischen TV und trainiert den Amateurverein FC Montceau. © imago Miroslav Stević: Der defensive Mittelfeldspieler „Miki“ Stević spielte rund drei Spielzeiten bei den Dortmundern. Mit dem BVB wurde er 2002 zum ersten Mal in seinem Leben Deutscher Meister - daran erinnert sich der Serbe heute noch gern. Stević war nach dem Ende seiner Profi-Karriere einige Jahre Sportdirektor bei 1860 München und arbeitet jetzt als Spielerberater. © imago Der Offensiv-Freigeist Salvatore Gambino stammt aus der eigenen Jugend des BVB. Bis 2006 blieb der 1983 geborene Angreifer im Kader der Borussen, wurde Deutscher Meister und schoss in diesem Zeitraum fünf Tore in 52 Spielen. Es folgten Stationen beim 1. FC Köln, TuS Koblenz sowie in Italien bei drei kleineren Vereinen. Seit 2015 kickt Gambino wieder in Deutschland - beim Regionalligisten Westfalia Rhynern. In der Saison 2017/18 traf er unter anderem gegen die Reserve des BVB. © imago Steffen Karl: Nur für eine kurze Zeit gelang es Stefan Karl, sich unter Trainer Hitzfeld zum Stammspieler zu etablieren. Von den 140 Punktspielen während seiner Zeit beim BVB spielte Karl in 72 Partien, meist als Einwechselspieler. Wegen Spielmanipulationen wurde Karl im Jahre 2005 zu neun Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt. 2010 wurde er im Fußballbereich für ein Jahr gesperrt, wieder wegen Manipulationsvorwürfen. © imago Das Eigengewächs Marc-André Kruska blieb von 2004 bis 2009 im Kader des BVB, kam in diesem Zeitraum in 107 Pflichtspielen zum Einsatz. Anschließend spielte er für Energie Cottbus und den FSV Frankfurt sowie den FC Brügge. Seit 2016 steht der mittlerweile sehr erfahrene Mittelfeldspieler beim SC Paderborn unter Vertrag. © imago Bodo Schmidt gehörte in den 90ern zur überaus erfolgreichen Dortmunder Mannschaft, die 1995 und 1996 zwei Meistertitel gewann. In fünf Dienstjahren machte der Mittelfeldspieler 116 Partien für den BVB. Nach dem Karriereende arbeitet Schmidt als Trainer und ist derzeit Coach in der Verbandsliga. © imago Stürmerstar Fredi Bobic kam 1999 bereits als langjähriger Nationalspieler für 5,7 Millionen Euro vom VfB Stuttgart. Er blieb zunächst bis Januar 2002, wurde dann nach Bolton verliehen. Im folgenden Sommer wechselte er zu Hannover 96. Inzwischen ist der 37-malige Nationalspieler Sportvorstand des Bundesligisten Eintracht Frankfurt. © imago Der Deutsch-Italiener Giuseppe Reina, genannt "Billy", wurde mit dem BVB unter Matthias Sammer Deutscher Meister, nachdem er 1999 von Arminia Bielefeld gekommen war. Im Januar 2004 ging er ablösefrei nach 114 Spielen und 19 Toren zu Hertha BSC. 2006 beendete er seine Laufbahn und wurde später Kellner in einem Skigebiet. © imago Karl-Heinz Riedle: Wegen seiner gewaltigen Sprungkraft wurde er „Air Riedle“ genannt. Im Champions-League-Finale 1997 schoss Riedle zwei Tore und sicherte damit den Dortmundern den Sieg. Heute betreibt er ein 4-Sterne-Hotel und ein Fußball-Camp für Kinder im Allgäu. Außerdem ist Riedle als internationaler Markenbotschafter für Borussia Dortmund in der Welt unterwegs. © imago

KOMMENTIEREN