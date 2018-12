BVB-Star Axel Witsel: Der FC Bayern? "Wenn die aufwachen ..."

Borussia Dortmund ist aktuell das Maß aller Dinge in der Bundesliga. Der BVB steht an der Tabellenspitze , sieben Punkte vor dem Zweitplatzierten Borussia Mönchengladbach und satte neun Zähler vor dem Rekordmeister FC Bayern München.

Zweikampf der Woche: Wird Alcácer so gut wie Lewandowski?

Der FC Bayern gewann zuletzt sechsmal in Folge die Meisterschaft. Ist damit nun Schluss? "Wir setzen alles daran, diese Serie zu beenden", so Witsel."

Witsel mit Blick auf den Punkte-Abstand zum FC Bayern: "Wir sollten im Dezember noch nicht zu viel über Titel reden. Ich versuche, meine Stärken in das Team einzubringen. Dass es momentan so gut läuft, macht mich glücklich. Aber der FC Bayern: Wenn die aufwachen und einen Lauf bekommen, können sie uns ganz schnell wieder richtig gefährlich werden. Das ist eine Mannschaft mit großen Spielern und unheimlich viel Erfahrung."

Witsel freut sich auf Schalke

Nun geht es erstmal auf Schalke im Derby um die nächsten Bundesliga-Punkte. Auch wenn Witsel erst seit diesem Sommer in Deutschland spielt, weiß er sehr genau, wie wichtig diese Partie ist - vor allem für die Fans beider Vereine. "Einer unserer Physiotherapeuten hat noch einmal intensiv mit mir darüber gesprochen. Ich will auch alles wissen: Was für eine Atmosphäre mich erwartet, wie sehr die Rivalität zwischen den Klubs gelebt wird. Solche Spiele liebe ich!"

Spätestes am Samstag, wenn er in der Veltins-Arena auf dem Rasen steht, wird der Belgier schlauer sein.