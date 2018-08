Medien: Alcacer-Transfer zum BVB fast perfekt - Vertragsdetails bekannt

Nordi Mukiele (RB Leipzig): Für 16 Millionen Euro verpflichteten die "Bullen" den Verteidiger vom HSC Montpellier. Das 20-jährige Talent kann sowohl in der Außen- als auch in der Innenverteidigung spielen, sein Vorbild ist Sergio Ramos. Mit Leipzig will Mukiele hoch hinaus: "Wir wollen in die Europa League und in der Bundesliga oben mitspielen. Ich will hier den nächsten Schritt machen." © 2018 Getty Images