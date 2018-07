Stürmer Caiuby vom FC Augsburg verschwunden! Trainer Manuel Baum in Sorge 

Der FC Augsburg sorgt sich um seinen Stürmer Caiuby! Trotz mehrmaliger Kontaktversuche blieb der Brasilianer auch am zweiten Tag des FCA-Trainingslagers im italienischen Mals für die Klubverantwortlichen unauffindbar. "Wir versuchen, ihn zu kontaktieren, aber das ist nicht so einfach", wird Trainer Manuel Baum vom kicker zitiert: "Im ersten Moment ist es mir am wichtigsten, dass ein Spieler gesund zurückkommt. Es kann auch etwas passiert sein."