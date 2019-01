Bayern-Transfer von Callum Hudson-Odoi: Chelsea-Trainer bestätigt Interesse

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen. ©

Und über dieses Transferinteresse des FC Bayern ist bereits einiges an die Öffentlichkeit gelangt. So habe der FC Chelsea laut Medienberichten bereits zwei Angebote des FCB für den englischen Junioren-Nationalspieler abgelehnt. Erst am Donnerstag berichteten Sky und Goal.com von einem erneuten Transfervorstoß der Bayern in Sachen Hudson-Odoi. So soll der FCB sein Angebot auf 33 Millionen Euro erhöht haben – plus Bonuszahlungen. Chelsea fordere allerdings 40 Millionen Euro.