Bericht: Wegen Transfer - Hudson-Odoi steht beim FC Bayern im Wort

Das Transfer-Theater um Callum Hudson-Odoi hört einfach nicht auf. Das Juwel von Premier-League-Klub FC Chelsea will trotz des Wechsel-Verbots im Winter noch immer zum FC Bayern München. Das berichtet der Kicker am Donnerstag. Nach Informationen des Magazins hat der 18 Jahre alte Junioren Nationalspieler Englands dem FCB bereits sein Wort für einen Transfer gegeben. Dadurch wird ein Wechsel im Sommer, der für den FCB laut dem Bericht auch in Ordnung wäre, wieder wahrscheinlicher.

FC-Bayern-Wechsel? Das sagt der Vater von Hudson-Odoi

Zuletzt hieß es noch, dass nach den gescheiterten Verhandlungen über einen Winter-Transfer auch ein möglicher Vereinswechsel im Sommer "höchstwahrscheinlich" ausgeschlossen werden kann. „Der Verein hat mir mitgeteilt, dass er in diesem Transferfenster auf jeden Fall bei uns bleiben wird und höchstwahrscheinlich auch im nächsten. Ich bin sehr glücklich damit“, sagte Chelsea-Trainer Maurizio Sarri, der Hudson-Odoi sogar als "Zukunft des englischen Fußballs" bezeichnete, zuletzt. Der FCB hatte zuletzt bis zu 40 Millionen Euro für einen Transfer des 18-Jährigen geboten, der Chelsea zudem um seine Freigabe gebeten hatte.

Hudson-Odoi steht noch bis 2020 unter Vertrag. Zuletzt waren die Londoner mit dem Angebot einer Verlängerung gescheitert. Vater Bismarck Hudson-Odoi ist dafür offenbar mitverantwortlich. Schließlich ist er der Förderer und Berater seines Sohnes. "Callum isst, trinkt und schläft Fußball. Und alles was er will, ist eine faire Chance zu spielen", wird der ehemalige Fußballspieler der Hearts of Oak in Ghana vom Kicker zitiert.

Das Problem: Diese Chance erhält er vom FC Chelsea und Trainer Sarri in dieser Saison kaum. Bei der peinlichen 0:4-Niederlage der Blues gegen Bournemouth am Mittwochabend stand Hudson-Odoi gar nicht im Kader. Er habe sich zwischen Willian und Hudson-Odoi entscheiden müssen, sagte der Coach nach der Partie. Insgesamt kam Hudson-Odoi erst drei Mal in dieser Premier-League-Saison zu Kurzeinsätzen. Pikanterweise alle drei nach dem Bekanntwerden des Bayern-Interesses an dem Spieler Ende Dezember. Insgesamt spielte er nur 61 Minuten in der englischen Liga - ein Wert den Hudson-Odoi in der Bundesliga beim FC Bayern allemal erreichen sollte.