Carlo Ancelotti erklärt: Deshalb wurde ich beim FC Bayern entlassen

Wie bitter ist das denn? Da zeigen die Bayern eine ihrer besten Leistungen der gesamten Saison, haben es vor 70.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz-Arena selbst in der Hand, ins Finale einzuziehen – und verpassen dieses dann doch denkbar knapp. Die Münchner gewinnen zwar 2:1 nach Toren von Xabi Alonso (31.) und Robert Lewandowski (74.) – Atléticos Antoine Griezmann sorgt zwischenzeitlich für den Ausgleich (53.) –, doch sie verzweifeln an der Auswärtstorregel im europäischen Wettbewerb. In der 34. Minute verschießt Thomas Müller sogar noch einen Elfmeter. Aus der Traum vom Champions-League-Titel unter Pep Guardiola. © imago