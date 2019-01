Carsten Linke im Interview: 96-Rettung geht nur mit "Wir-Gefühl"

Den Stimmungsboykott gibt es nicht mehr. Jetzt geht es da­rum, im Stadion Gemeinschaft zu zeigen. Unabhängig davon, welche Meinung man zu diesen Thematiken vertritt. Das be­trifft alle im Stadion, nicht nur die Fans in der Kurve. Alle müssen wie damals in den Europapokalspielen ein Feuer entfachen, das die Mannschaft zum Sieg trägt. Nur wenn man diese Geschlossenheit hinbekommt, von den Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle über die Greenkeeper bis hin zur Mannschaft und den Fans, kann man ein Wir-Gefühl entwickeln. Ich glaube, dass gegen Bremen dieses außergewöhnliche Wir-Gefühl im Stadion spürbar sein wird. Dann müssen wir nur noch erfolgreich Fußball spielen.

Das geht nur über Geschlossenheit, und die betrifft den ganzen Verein. Alle müssen gemeinsam am Ziel Klassenerhalt arbeiten. Es ist schwierig, wenn jeder Einzelne nur für sich versucht, etwas besonders gut zu ma­chen. Die Situation kann am Ende nur gemeinsam gemeistert werden.

Ich schaue mir jedes Spiel an, nehme sogar einige Spiele auf, um mir das nachher noch mal in Ruhe anzugucken. Es schmerzt natürlich, denn ich kenne die Situation, in der die Mannschaft ist. Abstiegskampf ist immer auch eine hohe psychische Be­lastung. Ich hoffe, dass wir gut in die Rückrunde starten. Das wird eminent wichtig sein.

Der Trainer in der Kritik, der Manager wollte schon mal weg, Fans kritisieren den Präsidenten. Kann man das ganze Drumherum als Spieler einfach ausblenden?

Zunächst einmal müssen die handelnden Personen das ausblenden. Es geht um Hannover 96, nicht um An­dré Breitenreiter, Horst Heldt oder Martin Kind. Es geht um den Verein und den Verbleib in der ersten Liga. Die Gefahr, dass sich die Unruhe auf den Verein und die Mannschaft auswirkt, ist einfach da. Das sind zwar Fußballspieler, aber natürlich können die alle lesen und bekommen alle Informationen mit. Die Unruhe völlig auszuschalten, mag der eine oder andere hinbekommen. Aber wenn die Hälfte der Mannschaft sich darüber Gedanken macht und nicht darüber, wie man Spiele gewinnt, hat man eigentlich schon verloren.

Wie stehen Sie zu 50+1?

Das ist eine schwierige Frage, letztendlich sollte der Wille der Mitglieder zählen. Ich denke, dass die 50+1-Regel in Deutschland Tradition hat. Es geht auch mit 50+1, andere Klubs haben auch strategische Partner ins Boot geholt und trotzdem als Verein das Mitspracherecht nicht verloren. Vereine wie Gladbach haben auch noch keine Anteile verkauft und spielen im oberen Drittel mit. Man muss als Verein schauen, was man wirklich will. Da würde ich mir insgesamt mehr Rücksicht darauf wünschen und vor allem mehr Transparenz in dem, was so passiert.

Können Sie sich Hannover 96 auch ohne Martin Kind vorstellen?

Martin Kind hat viel für den Verein getan. Unabhängig davon tun alle gut daran, sich Gedanken zu machen, was denn ist, wenn er irgendwann nicht mehr im Boot sitzt. Das muss ja überhaupt nichts mit Hannover 96 und dem Sportlichen zu tun haben. Der Verein ist 120 Jahre alt – 19 Jahre davon hat Martin Kind den Verein geführt, er wird ihn aber vermutlich nicht die nächsten 20 Jahre begleiten können. Also muss es eine Nachfolgeregelung geben. Eine, die sportaffin ist und sich im Geschäft auskennt. Dann muss man ohnehin schauen, was am 23. März bei der Mitgliederversammlung für ein Ergebnis he­rauskommt und inwieweit alle Beteiligten mit der anschließenden Situation umgehen.