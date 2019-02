Carsten Linke und Karsten Surmann: Übernehmen die 96-Legenden Führungsrollen?

Fußballprofis, die lange bei einem Verein gespielt haben und in der Region verankert sind, haben auch nach der Karriere in kurzen Hosen noch Schlag bei den Fans. Sie kommen auch immer häufiger ins Spiel, wenn in ihren Ex-Clubs Ämter zu vergeben sind. Beim Hamburger SV haben die Mitglieder zum Beispiel eben erst den Ex-Profi Marcell Jansen zum Präsidenten gewählt.

Zwei bekannte Namen

Auch bei 96 spielen mit Karsten Surmann und Carsten Linke zwei ehemalige Profis wichtige Rollen in den Überlegungen, wie der Verein künftig geführt werden soll. Sie haben ihre Ambitionen noch nicht öffentlich gemacht – doch das ändert sich jetzt. 96 wird sich ja verändern – wie stark, das zeigt sich auf der Mitgliederversammlung am 23. März. Martin Kind tritt dann als Präsident des eingetragenen Vereins zurück – und mit ihm die drei Aufsichtsräte Valentin Schmidt, Michael Beck und Veronika von Lintel.