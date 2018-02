CAS hebt die meisten Olympia-Sperren für Russen auf

Dæhlie: 12 Medaillen (8 Gold, 4 Silber). Ursprünglich wollte der Norweger Fußballer werden, verliebte sich dann aber in Biathlon. 1988 kam er bei den Spielen in Calgary nicht zum Einsatz. Bei seinem OIympia-Debüt vier Jahre später holte er in seinem ersten Rennen Silber. Über 10 Kilometer wurde Dæhlie nur Vierter. Danach holte er drei Olympiasiege in Folge (Verfolgung, 50 Kilometer, Staffel). Nach weiteren Medaillen in Lilehammer und Nagano wollte er 2006 nach Turin zurücktreten, musste aufgrund einer Verletzung seine Karriere allerdings früher als gedacht beenden. © dpa