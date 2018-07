Patzer-Video: Torwart-Legende Casillas muntert Karius auf

Klar, dass er damit die anhaltende Kritik an den Keeper des FC Liverpool, Loris Karius, anprangert. Schon einen Tag zuvor schrieb der Torwart-Kollege aus Porto: "Diese Kritik an Loris Karius, wird das niemals enden? Lasst den Jungen doch in Ruhe. Er ist auch nur ein Mensch, genau wie wir." Karius, der in der neuen Saison als Stammkeeper vom brasilianischen Neuzugang Alisson Becker abgelöst wird, hatte im Champions-League-Finale gegen Real Madrid im Mai zwei Mal böse gepatzt und seinem Team damit die Chance auf einen Sieg genommen (1:3). Er war in den vergangenen Monaten die Nummer eins in Liverpool, patzte jedoch bereits in der Vorbereitung erneut schwer.