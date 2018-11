Cathy Hummels: Baby Ludwig und FC-Bayern-Spielerfrau zurück in Deutschland

View this post on Instagram

Ab jetzt geht’s bergauf ... endlich sind wir wieder zurück in Deutschland. Es waren wirklich ein paar sehr schlimme Tage. Nicht nur Ludwig wurde krank, sondern auch ich. Aber wir sind wieder auf dem Weg der Besserung und wollen uns auf diesem Weg bei allen für die lieben Worte und die unendlich vielen Genesungswünsche bedanken. Auch Danke an meine tollen Kooperationspartner für so viel Verständnis. DANKE ❤️ Ab jetzt gibt es hier wieder regelmäßiger was zu gucken ❤️