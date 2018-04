Cavani will weg: Diese Baustellen warten auf Tuchel bei PSG

Noch befindet sich Thomas Tuchel im Urlaub. Allerdings legt er dort keineswegs die Füße hoch, sondern bastelt bereits intensiv an seiner neuen Aufgabe. Ab Sommer wird er neuer Trainer bei Paris St. Germain, erhält dort einen Zweijahresvertrag plus Option auf ein weiteres Jahr, wie der SPORTBUZZER am Montag exklusiv berichtete. Tuchel darf das Team nach seinen Vorstellungen umbauen, finanziell sind ihm bei PSG kaum Grenzen gesetzt - schließlich gehört der Klub dem Emir von Katar, einem der reichsten Menschen auf diesem Planten (geschätztes Vermögen: 70 Milliarden Euro).

Die Voraussetzungen könnten für den ehemaligen BVB-Coach kaum besser sein, dennoch gibt es auch einige Baustellen, um die sich Tuchel kümmern muss. Die größte heißt wohl Edinson Cavani. Der sensible Stürmer leidet darunter, dass er trotz seiner überragenden Quote (165 Tore in 239 Spielen) immer im Schatten von Superstar Neymar steht. Der Uruguayer und der Brasilianer verstehen sich zudem nicht sonderlich gut - mittelfristig kann es wohl nur einen von beiden geben. Scheich Naser Al-Khelaifi besuchte Neymar vor rund einem Monat während dessen Reha in Brasilien und teilte ihm bereits mit, dass Tuchel im Sommer das Amt von Unai Emery übernehmen wird. In Tuchels Planungen spielt Neymar eine Hauptrolle, Cavani hingegen will weg und könnte den Klub trotz Vertrag bis 2020 wohl für rund 60 Millionen Euro verlassen.