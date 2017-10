Champions League: Celtic Glasgow - FC Bayern live im TV, Online-Stream und Ticker

Rückspiel-Auftakt in der Gruppenphase der Champions League ! Nach der Eroberung der Tabellenspitze in der Bundesliga reist der deutsche Rekordmeister mit ganz breiter Brust nach Schottland zur Partie Cel tic Glasgow gegen FC Bayern München am Dienstag (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER -Ticker). „Wir haben bis jetzt maximalen Erfolg“, lobt Superstar Arjen Robben (33) die Arbeit von Trainerrückkehrer Jupp Heynckes (72), der die Bayern auch zu einem souveränen 3:0-Erfolg im Hinspiel gegen die „Bhoys“ von Celtic führte.

Einer der Torschützen und besten Spieler des FC Bayern München im Champions-League-Spiel gegen Celtic Glasgow: Joshua Kimmich. Was die internationale Presse über ihn und den FC Bayern schreibt, lest ihr hier! © imago/Montage

„Wir brauchen Zeit, um wieder ein großes Ergebnis in Europa abzuliefern“, mahnt Celtics nordirischer Trainer Brendan Rodgers, „wir haben im vergangenen Jahr gegen Manchester City (3:3, d. Red.) ein gutes Spiel gemacht, haben uns auf diesem Level verbessert, aber wir haben keinen Sieg geholt. Aber genau da wollen wir hinkommen.“ Celtics belgischer Verteidiger Dedryck Boyata (26): „Wir haben nichts zu verlieren, es ist ein großer Moment und wir wollen es natürlich besser machen als in München.“

Wie sehe ich das Spiel Celtic Glasgow gegen FC Bayern München im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Celtic Glasgow gegen FC Bayern München live und exklusiv. Die Übertragung läuft am Mittwoch ab 20.15 Uhr bei Sky Sport 1 und HD. Reporter in Glasgow: Wolff-Christoph Fuß. In der Konferenz begleitet Tom Bayer die Bayern. Im Sky-Studio in München erwartet Moderator Sebastian Hellmann unter anderem Bundesliga-Trainer Niko Kovac, Weltmeister Lothar Matthäus und Fatih Demireli, Herausgeber des Fußballmagazins „Socrates“.