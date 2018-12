Spielsucht? Celtic Glasgow muss auf Schottland-Star Leigh Griffiths verzichten

Celtic Glasgow muss bereits am Donnerstag beim Heimspiel in der Europa League gegen RB Salzburg (ab 21 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker) ab auf seinen Stürmer Leigh Griffiths verzichten. Grund dafür seien "persönliche Probleme", wie Celtic-Trainer Brendan Rodgers auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bekannt gab. Der 28-jährige Offensivmann habe bereits seit Monaten mit "Dingen außerhalb des Fußballs" zu kämpfen und benötige eine Auszeit. Nach Informationen von schottischen und englischen Medien soll Griffiths an Spielsucht leiden.