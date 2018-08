Champions League 2018/19 auf Sky und DAZN: Welcher Sender zeigt welche Spiele?

Am Donnerstag wurden in Monaco die Vorrunden-Gruppen der Champions-League-Saison 2018/19 ausgelost. Aus der Bundesliga sind der FC Bayern München, Borussia Dortmund, Schalke 04 und die TSG Hoffenheim dabei. Die Partie sind auch bereits terminiert worden.

Am ersten Spieltag zeigt Sky die Partie von Borussia Dortmund in Brügge (18. September) und das Spiel zwischen Benfica Lissabon und Bayern München (19. September). DAZN zeigt hingegen die Partie von Schalke gegen Porto und Donezk, die in Hoffenheim antreten.