Champions-League-Achtelfinale mit Bayern, Klopp & Co. im TV: Was zeigt DAZN, was zeigt Sky?

Es wird kompliziert im Achtelfinale der Champions League - nicht nur für die Bundesligisten bei ihren "englischen Wochen", sondern auch für die TV-Zuschauer! Zugegeben: die Verteilung der Übertragungen zwischen DAZN und Sky ist ein wenig einfacher als noch in der Gruppenphase. Dennoch werden sich viele Fans wieder fragen, welche Partie sie mit welchem Abonnement sehen können. Der SPORTBUZZER klärt auf, wo ihr die Spiele von Bayern gegen Liverpool, dem BVB gegen Tottenham und Schalke gegen Manchester City sehen könnt.

Achtelfinal-Hinspiele: Sky zeigt ein Spiel, DAZN zwei

Die genaue Verteilung wird am Dienstagvormittag erwartet. Da drei deutsche Teams das Achtelfinale der Königsklasse errreicht haben, steht aber bereits jetzt fest: Sky wird ein Hinspiel mit deutscher Beteiligung zeigen, DAZN die zwei weiteren. Der Vorteil des Pay-TV-Sender aus Unterföhring bei München ist dabei, dass er bei seiner Partie den sogenannten "First Pick" hat, also diese zuerst wählen darf. Die Konstellation mit dem hochkarätigen Duell zwischen Jürgen Klopps FC Liverpool und dem FC Bayern lässt vermuten, dass sich Sky dieses Hinspiel schnappen wird. Folglich würden bei DAZN die Achtelfinal-Hinspiele zwischen den Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund sowie Schalke und Manchester City zu sehen sein.

Bei den Begegnungen ohne deutsche Beteiligung ergibt sich damit folgende Verteilung: DAZN überträgt die Parallelspiele zu der deutschen Partie, die von Sky exklusiv gezeigt wird - und umgekehrt sind bei Sky diejenigen Spiele zu sehen, die parallel zu den von DAZN übertragenen Begegnungen mit deutscher Beteiligung stattfinden. Wie in der Gruppenphase der Champions League auch wird Sky zudem die Konferenzen jener Spiele zeigen, die nur DAZN in voller Länge überträgt.

An einem einzigen der vier Spieltage (zweimal dienstags, zweimal mittwochs) der Hinspiele in der Königsklasse finden nur Partien ohne deutsche Beteiligung statt. Am Dienstag, den 12. Februar spielen Manchester United gegen Paris Saint-Germain und AS Rom gegen FC Porto. Auch in diesem Fall darf Sky zuerst wählen, DAZN zeigt das andere Spiel.

Champions League: Das sind die Rekordspieler mit den meisten Einsätzen 1. Iker Casillas (Mitte, Spanien), 167 Spiele für Real Madrid und den FC Porto, 1999 bis heute ©

Anzeige

Achtelfinal-Rückspiele: Sky zeigt alle deutschen Spiele, DAZN die Parallelpartien

Ein anderes Bild ergibt sich bei den Champions-League-Rückspielen mit deutscher Beteiligung. Sky zeigt alle deutschen Spiele live, DAZN überträgt die Parallelspiele. Auch hier gilt: Sky zeigt jeweils die Konferenzen jener Spiele, die nur DAZN live in voller Länge zeigt.

Wie bei den Hinspielen wird Sky auch am Spieltag ohne Partien mit deutscher Beteiligung - den Rückspielen von ManUnited gegen PSG und Rom gegen Porto - zuerst wählen, DAZN überträgt somit automatisch das zweite.

Die Anstoßzeiten der Champions-League-Achtelfinals stehen bislang noch nicht fest. In dieser Saison war es erstmals so, dass es zwei verschiedene Uhrzeiten gab: 18.55 Uhr und 21 Uhr. Sicher ist bislang nur, dass die Partien im Achtelfinale gleichzeitig stattfinden werden - jedoch nicht, ob wie früher um 20.45 Uhr oder wie in der Gruppenphase um 21 Uhr.

Wie weit kommen die drei Bundesligisten in der Champions-League-Saison 2018/19? HIER ABSTIMMEN!