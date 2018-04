Champions League ade? : Derbe Klatsche für RB Leipzig im Verfolgerduell

RB Leipzig wird im Heimspiel von Hoffenheim vorgeführt: Drei Gegentore in den ersten 45 Minuten, die zweite Halbzeit nach Roter Karte an Emil Forsberg in Unterzahl. Das Hasenhüttl-Team hat die Chance auf die Königsklasse nun so gut wie verspielt.