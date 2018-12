Champions League: Die Achtelfinal-Auslosung mit dem FC Bayern, dem BVB und Schalke im Liveticker

Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund und Meister FC Bayern gehen dank ihres Gruppensiegs im Achtelfinale Topklubs wie Titelverteidiger Real Madrid, dem FC Barcelona oder Manchester City zunächst aus dem Weg. Diese Gegner drohen bei der Auslosung am in Nyon (Schweiz) dagegen dem FC Schalke 04, der in seiner Gruppe den zweiten Platz belegt hat. Doch Bayern- und Dortmund-Fans sollten nicht zu früh jubeln: Auch ihnen drohen Hochkaräter wie Vorjahres-Finalist FC Liverpool .

Verfolgt die Achtelfinal-Auslosung der Champions League hier ab 12 Uhr im Liveticker!

Info: Dann finden die Achtelfinal-Spiele statt!

Termine: Die Achtelfinal-Hinspiele werden am 12./13. sowie am 19./20. Februar ausgetragen. Die Rückspiele finden am 5./6. und 12./13. März statt. Die Viertelfinals folgen am 9./10. und 16./17. April. Die Halbfinals sind für den 30. April/1. Mai sowie den 7./8. Mai terminiert. Der Sieger wird am 1. Juni in Madrid gekürt.