Champions-League-Auslosung: Alle Teams, alle Lostöpfe im Überblick

Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Auslosung!

Was droht den deutschen Teams?

Der dritte deutsche Klub, Borussia Dortmund , geht von Lostopf 2, in dem sich auch Hochkaräter wie der FC Barcelona und Paris Saint-Germain befinden, aus ins Rennen und könnte im schlimmsten Fall eine Gruppe mit Real Madrid und Tottenham Hotspur oder dem AS Rom erwischen. „Es gibt einige sehr ambitionierte Konstellationen, zum Beispiel mit Real Madrid und Tottenham in einer Gruppe“, befürchtet BVB-Kapitän Marcel Schmelzer.

Wie geht es für Hoffenheim weiter?

Trost für die couragierten Auftritte in beiden Spielen gegen Liverpool: Die Hoffenheimer dürfen in der Europa League international weiterkicken. Die Auslosung gibt es am Freitag (13 Uhr) ebenfalls in Monaco. Mit dabei sind auch Vertreter von Hertha BSC und dem 1. FC Köln, den anderen deutschen Vertretern in der Europa League.

Was sind die nächsten Etappen?

Die Gruppenphase der Champions League startet am 12./13. September und endet Anfang Dezember. Das Finale wird am 26. Mai 2018 in Kiew ausgetragen. Die erste Partie in der Europa League steht am 14. September an, die Gruppenphase endet am 7. Dezember. Die beiden Teams, die es bis ins Endspiel schaffen, treffen am 16. Mai 2018 in Lyon aufeinander.