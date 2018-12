Champions-League-Auslosung: Englische Wochen für Bayern, BVB und Schalke - Klopp wartet

Englische Wochen für die Bundesligisten in der Champions League! Borussia Dortmund muss im Achtelfinale gegen Premier-League-Klub Tottenham Hotspur ran, Schalke 04 trifft auf den englischen Meister Manchester City um Trainer Pep Guardiola und den ehemaligen Gelsenkirchener Leroy Sane. Und der FC Bayern? Bekommt es mit dem FC Liverpool und Jürgen Klopp zu tun! Das ergab die Auslosung am Montagmittag in Nyon. Als Gruppensieger treten die Münchner und der BVB im ersten Duell auswärts an. S04 hat als Gruppenzweiter hingegen zunächst ein Heimspiel.

Die Hinspiele im Achtelfinale, bei dem erstmals in der Königsklasse der Videobeweis zum Einsatz kommen wird, finden am 12./13. sowie am 19./20. Februar statt. Die Rückspiele werden am 5./6. und 12./13. März ausgetragen. Das Endspiel steigt am 1. Juni in Madrid.

