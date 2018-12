Erleichterung war bei Hans-Joachim Watzke nicht zu spüren. Zwar freute sich der Boss von Borussia Dortmund nach dem 2:0 am Dienstagabend bei der AS Monaco über den verdienten Erfolg und den Sieg in der Champions-League-Gruppe A, als großen Vorteil wertete er es aber nicht, dass sich der BVB in der Tabelle noch an Atletico Madrid vorbeischob. "So viel Unterschied macht das nicht. Der einzige große Unterschied ist, dass du erst einmal auswärts spielen kannst", meinte Watzke und machte schnell klar, welches Szenario er bei der Auslosung des Achtelfinals am kommenden Montag (12 Uhr) möglichst vermeiden wolle: "Liverpool in der nächste Runde müsste jetzt nicht wirklich sein."