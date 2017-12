Champions-League-Auslosung: Das ist der Gegner des FC Bayern im Achtelfinale

Tim Borowski (2008 bis 2009): Nach acht Profijahren im Trikot von Werder Bremen fühlte sich Borowski reif für neue Aufgaben. Klinsmann lockte den Nationalspieler ablösefrei an die Isar. „Ich will bei Bayern den nächsten Schritt machen“, sagte Borowski im Sommer 2008. Es wurde ein Rückschritt. Der Mittelfeldspieler kam nie über die Reservistenrolle hinaus, wurde 20-mal eingewechselt und kehrte nach einem Jahr zurück nach Bremen. So gut wie in seinen ersten Werder-Jahren spielte Borowski aber nie wieder.

Miroslav Klose (2007 bis 2011): Klose traf für Kaiserslautern und Bremen in 209 Bundesliga-Spielen 97-mal, wurde bei der WM 2006 mit fünf Treffern Torschützenkönig. Kein Wunder, dass ihn die Bayern 2007 für 12 Millionen Euro vom SV Werder verpflichteten. „Die Erwartungshaltung bei Bayern ist hoch“, sagte Klose nach der Vertragsunterzeichnung. Doch diese hohen Erwartungen erfüllte er nie. Klose verlor seinen Stammplatz und kam in 98 Bundesliga-Spielen auf nur 24 Tore. 2011 flüchtete er zu Lazio Rom.

