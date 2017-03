Champions-League-Auslosung im Liveticker: Welche Gegner bekommen Bayern und Dortmund?

Anzeige

Das Viertelfinale der UEFA Champions League: Auf welche Gegner treffen die deutschen Klubs FC Bayern München und Borussia Dortmund in der Runder der letzten acht Teams? Am Freitag, 17. März, wird diese Frage bei der Champions-League-Auslosung in Nyon (Schweiz) beantwortet. Mögliche Gegner in der Königsklasse sind der FC Barcelona, Real Madrid oder Juventus Turin. Verfolgt die Auslosung am Freitag ab 12 Uhr bei uns im Liveticker!

Die Begegnungen des Viertelfinals werden vom 11. bis 19. April ausgetragen. Die Hinspiele finden am 11. und 12. April, die Rückspiele am 18. und 19. April statt.

Deutsches Duell zwischen Bayern und Dortmund möglich

Anders als in der Gruppenphase oder im Achtelfinale der Champions League können im Viertelfinale zwei deutsche Mannschaften aufeinander treffen. Ein Los "FC Bayern München gegen Borussia Dortmund" in der KO-Runde ist also durchaus möglich. Es wäre die Wiederauflage des Champions-League-Finals 2013 in London. Schon 1998 gab es übrigens ein Viertelfinale Bayern gegen Dortmund, das die Borussen nach einem 0:0 in München daheim mit 1:0 nach Verlängerung gewannen. Im Finale von Wembley 2013 triumphierte Bayern mit 2:1. Ein direktes Duell wollen weder die Münchner noch die Dortmunder. "Ich brauche das international nicht, ich finde es schöner, wenn man da gegen Gegner aus anderen Ländern spielt", sagte Bayern-Profi Mats Hummels. Weil es in der Bundesliga und im Halbfinale des DFB-Pokals schon zweimal zum Aufeinandertreffen der besten deutschen Teams kommt, würde ein Los FCB-BVB in der Champions League bedeuten, dass sich die zwei Rivalen im April innerhalb von gut zwei Wochen viermal gegenüberstehen.

Es gab in der Geschichte des Europacups schon zahlreiche deutsche Duelle - hier die große Übersicht:

Die Premiere: Im November 1972 führt das Los den 1. FC Köln und die Gladbacher im Uefa-Pokal zusammen. Günter Netzer seufzt: „Ich habe befürchtet, es wird Inter Mailand. Nun ist es noch schlimmer gekommen.“ In Köln kommen 12.000 Zuschauer, in Gladbach 15.000, trotz Dumpingpreisen (Stehplatz für 4 Mark). Dazwischen liegt noch ein Ligaduell der Klubs. Borussia setzt sich durch (0:0 und 5:0). © imago Die heikelsten Duelle: Im Landesmeister-Cup treffen die Bayern zweimal in Folge auf den DDR-Meister. 1973 müssen sie nach Dresden, 1974 nach Magdeburg. Aus Angst vor Spionage und vergiftetem Essen nehmen die Münchner einen eigenen Koch und Speisen mit, übernachten 1973 auf westdeutschem Boden (in Hof). Die Spielersitzung vor dem Magdeburg-Spiel findet im Park statt, Trainer Udo Lattek fürchtet Wanzen in der Kabine. Die gibt es tatsächlich, aber FCM-Trainer Heinz Krügel weigert sich, Latteks Pausenansprache abzuhören – wie von der Stasi angeboten. Bayern setzt sich zweimal sportlich durch – gegen Dynamo 4:3 und 3:3, gegen FCM 3:2 und 2:1. © imago Die verrücktesten Spiele: Im November 1977 muss Eintracht Frankfurt im Uefa-Cup gegen die Bayern ran. Die Frankfurter gewinnen beide Partien (4:0, 2:1). Aber Trainer Gyula Lorant, Sieger im Hinspiel, scheidet trotzdem aus. Denn zwischen den Partien haben die Klubs die Trainer getauscht, Lorant geht zu Bayern, Dettmar Cramer zur Eintracht. © imago Die deutschen Festspiele: 1980 stehen nur Bundesligisten im Halbfinale des Uefa-Pokals, da kann niemand auf die Losfee schimpfen. Eintracht Frankfurt wirft die Bayern raus (0:2, 5:1 n.V.), Gladbach den VfB Stuttgart (1:2, 2:0). Das Finale gewinnen die Hessen, die am Bökelberg 2:3 unterliegen und zu Hause 1:0 gewinnen. © imago Die Gelb-Posse: Im Dezember 1980 empfängt der VfB Stuttgart den 1. FC Köln, gewinnt das Hinspiel 3:1. In Köln fliegt der VfB trotzdem raus – 1:4 nach Verlängerung. Denn die besten Verteidiger fehlen: die Förster-Brüder. Karlheinz begeht im Hinspiel ein Foul, ist bei der nächsten Gelben Karte fürs Rückspiel gesperrt. Bruder Bernd rettet ihn und holt sich an seiner Stelle die Karte ab. Dumm nur, dass er das Tage später im SWR-Fernsehen ausplaudert. Die Uefa sperrt beide Brüder. © imago Die Fußballwunder: Im März 1986 trifft Bayer Uerdingen im Pokalsieger-Cup auf Dynamo Dresden. Die Sachsen gewinnen das Hinspiel 2:0 und führen in Uerdingen zur Pause 3:1, in der Summe also 5:1. Die Schlüsselszene: ein Zusammenprall von Dynamo-Torwart Bernd Jakubowski mit Uerdingens Wolfgang Funkel. Jakubowski schleppt sich mit einem Schulterbruch noch in die Halbzeitpause, kann nicht mehr weiterspielen und muss anschließend seine Karriere beenden. Ersatzmann Jens Ramme, der plötzlich im Tor steht, hatte noch kein Oberligaspiel absolviert. Dresden geht unter – und Bayer feiert den spektakulären 7:3-Sieg. Im Herbst 1988 schafft auch Werder Bremen ein Wunder gegen ein DDR-Team. Im Meistercup wenden die Bremer nach dem 0:3 im Hinspiel gegen den BFC Dynamo noch das Blatt, gewinnen 5:0. © imago Das gemeinste Los: 1992 gewinnt Hannover 96 als erster Zweitligist den DFB-Pokal und freut sich wie verrückt auf eine kleine Europa-Tournee. Doch das Los führt sie nur nach Bremen. Werder ist als Titelverteidiger der zweite deutsche Vertreter im Topf – und ausgerechnet den erwischt 96. Hannover scheidet aus (1:3, 2:1). © imago Die größte Lachnummer: Beim Uefa-Pokal-Halbfinale 2009 zwischen dem HSV und Werder Bremen (2:3) spielt eine Papierkugel Schicksal. Das Relikt einer Choreografie fälscht einen Ball derart ab, dass ihn HSV-Verteidiger Michael Gravgaard zur Ecke bugsiert. Aus der entsteht prompt ein Werder-Tor – und der HSV fliegt trotz Hinspielsiegs (1:0) raus. © imago Das größte Spiel: Am 25. Mai 2013 kommt es im Wembley-Stadion in London zum ersten deutschen Finale in der Champions League. Der FC Bayern trifft auf Borussia Dortmund. Weltweit sehen 360 Millionen Menschen das Spiel. Der BVB ist vor der Pause die bessere Mannschaft, aber nach Arjen Robbens Siegtor in der 89. Minute zum 2:1 lachen wieder mal die Bayern, die in ihrer einzigen Triple-Saison einfach unschlagbar sind. © imago

Diese Teams haben sich für das Viertelfinale qualifiziert

Im Lostopf sind einige Fußball-Hochkaräter, allen voran die spanischen Titel-Mitfavoriten Real Madrid, FC Barcelona und Atletico Madrid sowie Italiens Rekordmeister Juventus Turin um den deutschen Nationalspieler Sami Khedira. Gegen die Spanier haben die Bayern noch drei Rechnungen offen, schieden sie doch in den vergangenen drei Jahren jeweils gegen eines der drei Teams im Halbfinale aus. Ein Wiedersehen mit Pep Guardiola wird es nach dem Scheitern von Manchester City am AS Monaco indes nicht geben. Dortmund wiederum könnte an Juventus Revanche nehmen, nachdem für die Borussia vor zwei Jahren schon in der ersten K.o.-Runde der Champions League gegen den späteren Finalisten das Aus kam.

AS Monaco - Setzte sich im Achtelfinale gegen Manchester City durch. © dpa FC Barcelona - Setzte sich im Achtelfinale in einer atemberaubenden Aufholjagd gegen Paris Saint-Germain durch. © dpa Leicester City F.C. - Konnte den Europa-League-Sieger FC Sevilla im Achtelfinale ausschalten. © dpa Real Madrid - Der Vorjahressieger besiegte den SSC Neapel im Achtelfinale. © dpa Juventus Turin - Der Champions-League-Finalist von 2015 setzte sich gegen den FC Porto durch. © dpa Atletico Madrid - Die Rojiblancos warfen Bayer 04 Leverkusen im Achtelfinale aus der Könisklasse. © dpa

