Champions-League-Auslosung: Welcher Verein ist in welchem Lostopf?

Auf wen treffen der FC Bayern, Schalke 04, Borussia Dortmund und 1899 Hoffenheim in der Champions League? Am Donnerstagabend um 18:00 wird die Gruppenphase der Königsklasse 2018/19 ausgelost. Die Teams werden einander aus vier Töpfen zugelost. Mannschaften derselben Nation dürfen nicht in einer Gruppe landen. Der FC Bayern befindet sich gemeinsam mit Titelverteidiger Real Madrid, Europa-League-Sieger Atlético Madrid und den Meistern der Top-Sechs-Ligen Europas in Topf 1. Die anderen Teams werden nach Klubkoeffizient auf die restlichen Töpfe verteilt.