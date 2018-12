Champions League: Auslosung zum Achtelfinale live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Die Fans und die Verantwortlichen des FC Bayern München, von Borussia Dortmund und vom FC Schalke 04 blicken am Montag gespannt nach Nyon. In der Schweiz wird ab 12 Uhr ( live im SPORT BUZZER-Ticker ) die Auslosung des Champions-League-Achtelfinales vorgenommen.

Gespielt wird am 12. / 13. sowie am 19. / 20. Februar in den Hinspielen und am 5. /6. sowie 12. /13. März 2019. Die Auslosung zum Viertelfinale findet am 15. März 2019 statt.